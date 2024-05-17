Усик - Фьюри: анонс и прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) уже завтра встретятся в ринге в долгожданном поединке, определив абсолюта своего дивизиона.

Будущее противостояние украинца и британца станет историческим, ведь впервые на кону поединка за звание бесспорного чемпиона в элитной весовой категории будет стоять четыре пояса, которые еще никому не удавалось собрать в одних руках в этом дивизионе. Последний абсолют супертяжелого веса Леннокс Льюис в 1999 году владел тремя поясами, чего тогда было достаточно, чтобы считаться бесспорным чемпионом.

Где и когда состоится бой

Стороны прошли долгий путь к будущему бою, который сопровождался несколькими срывами и переносами. Команды начали работу над поединком еще после второй победы Усика над Энтони Джошуа, но из-за разногласий, финансовых аппетитов Фьюри договориться не смогли.

Позже осенью 2023 года все же было объявлено, что бой состоится 23 декабря, но после провального выступления "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну и желания с его стороны получить больше времени на подготовку поединок сместили на 17 февраля 2024 года. Но и здесь вмешались непредвиденные обстоятельства - Фьюри получил рассечение в тренировочном лагере, а бой снова пришлось переносить.

В итоге следующей официальной датой боя было назначено 18 мая 2024 года. Поединок возглавит боксерское шоу из серии Riyadh Season, которое состоится на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стоит отметить, что в контракте на бой прописан обязательный реванш.

Рекорд Усика и Фьюри

Усик в бою с Фьюри может повторить свое наивысшее достижение в тяжелом весе, где он был абсолютным чемпионом до подъема в супертяжелый дивизион. Непобежденный украинский боксер за свою профессиональную карьеру провел 21 бой, в 14 из которых одержал досрочные победы. В хэвивейте на счету украинца уже пять успешных поединков, а все свои титулы он взял в противостоянии с Энтони Джошуа.

Фьюри также идет без поражений на профиринге, но имеет в своем послужном списке одну ничью. Британец выиграл 34 из 35 боев, 24 из которых завершил нокаутом. Титулом WBC "Цыганский король" владеет с февраля 2020 года, когда во втором поединке одолел Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс.

Полный кард боксерского шоу Усик - Фьюри

Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри станет главным событием вечера бокса из серии Riyadh Season на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. А полный андеркард боксерского шоу выглядит следующим образом:

Джей Опетая (24-0, 19 КО) - Майрис Бриедис (28-2, 20) - бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе

Джо Кордина (17-0, 9 КО) - Энтони Какаче (21-1, 7 КО) - бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе

Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) - Робин Сафар (16-0, 12 КО) - рейтинговый бой в тяжелом весе

Фрэнк Санчес (24-0, 17 КО) - Агит Кабайел (24-0, 16 КО) - рейтинговый бой в супертяжелом весе

Марк Чемберлен (15-0, 11 КО) - Джошуа Олувасеун (23-1, 16 КО) - рейтинговый бой в легком весе

Мозес Итаума (7-0, 5 КО) - Илья Мезенцев (24-3, 20 КО) - рейтинговый бой в супертяжелом весе

Дэвид Ньика (8-0, 8 КО) - Михаэль Зайтц (12-0, 10 КО) - рейтинговый бой в тяжелом весе

Даниэль Лапин (8-0, 2 KO) – Октавио Пудивитр (9-1, 4 КО) - бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе

Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО) - Хассибула Ахмади (16-1, 5 КО) - рейтинговый бой в полулегком весе

Где смотреть бой Усик - Фьюри

Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

Официальным транслятором боя по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view). В Великобритании поединок также будут транслировать каналы TNT Sports PPV и Sky Sports PPV.

На ISPORT также будет доступна текстовая трансляция боя Усик – Фьюри.

Поединок состоится 18 мая и начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.

Прогноз на бой Усик - Фьюри

Компания GGBET оценивает шансы Усика на победу с таким коэффициентом - 1.93, на успех Фьюри - 2.03, шансы, что победителя не будет выявлено - 22. Также приглашает поддержать нашего чемпиона и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок - ФРИБЕТ до 25000 грн для ВСЕХ игроков!

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