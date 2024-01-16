Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Зрители увидят несколько интересных поединков.
Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри объявили, кто выступит 17 февраля в Саудовской Аравии.
В соглавном событии в реванше сойдутся бывшие чемпионы мира в первом тяжелом весе Джей Опетая и Майрис Бриедис.
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Отметим, что свой бой также проведет россиянин Сергей Ковалев.
Андеркард боя Усик - Фьюри:
- Джей Опетая - Майрис Бриедис 2
- Джо Кордина - Энтони Какаче
- Сергей Ковалев - Робин Сафар
- Айзек Лоу - Хассибула Ахмад
- Мойзес Итаума - ТВА
- Баходир Джалолов - ТВА
- Дэвид Ньика - ТВА
✅ Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi— EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024
Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.
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