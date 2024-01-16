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Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Зрители увидят несколько интересных поединков.
Сегодня, 11:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри объявили, кто выступит 17 февраля в Саудовской Аравии.

В соглавном событии в реванше сойдутся бывшие чемпионы мира в первом тяжелом весе Джей Опетая и Майрис Бриедис. 

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Отметим, что свой бой также проведет россиянин Сергей Ковалев.

Андеркард боя Усик - Фьюри:

  • Джей Опетая - Майрис Бриедис 2
  • Джо Кордина - Энтони Какаче
  • Сергей Ковалев - Робин Сафар
  • Айзек Лоу - Хассибула Ахмад
  • Мойзес Итаума - ТВА
  • Баходир Джалолов - ТВА
  • Дэвид Ньика - ТВА

Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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