Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри объявили, кто выступит 17 февраля в Саудовской Аравии.

В соглавном событии в реванше сойдутся бывшие чемпионы мира в первом тяжелом весе Джей Опетая и Майрис Бриедис.

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Отметим, что свой бой также проведет россиянин Сергей Ковалев.

Андеркард боя Усик - Фьюри:

Джей Опетая - Майрис Бриедис 2

Джо Кордина - Энтони Какаче

Сергей Ковалев - Робин Сафар

Айзек Лоу - Хассибула Ахмад

Мойзес Итаума - ТВА

Баходир Джалолов - ТВА

Дэвид Ньика - ТВА

✅ Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024

Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.

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