Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка

Isport.ua вместе з GGBET представляет онлайн-трансляцию исторического поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится вечер бокса, где главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ринге сойдутся обладатель титулов WBА, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring Александр Усик и чемпион мира по версии WBС Тайсон Фьюри.

Впервые в 21 веке супертяжелый вес получит абсолютного чемпиона мира. Последним, кто владел званием абсолюта, был британец Леннокс Льюис.

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Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

Смотреть видео онлайн-трансляцию боя Усик - Фьюри

На ISPORT будет доступна видео трансляция боя Усик - Фьюри где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 18 мая и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.

Компания GGBET оценивает шансы Усика на победу с таким коэффициентом - 1.93, на успех Фьюри - 2.03, шансы, что победитель не будет выявлен, - 22. Также приглашает поддержать нашего чемпиона и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок - ФРИБЕТ до 25000 грн для ВСЕХ игроков!

Отметим, что боксеры подписали контракт, в котором говорится о проведении реванша, независимо от исхода первого боя.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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