iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри

Украинцу приостановили лицензию.
Сегодня, 21:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отстранен от бокса Британской комиссией по вопросам бокса (BBBoC). 

По информации портала BoxRec, боксерская лицензия Усика приостановлена до 2 июля текущего года. 

Читай также: Усик: Хочу поблагодарить всех тех, кто защищает страну от врага

Причины такого решения не называются, однако, вероятно, это предохранительная мера в связи с повреждениями, которые Усик получил в победном бою против Тайсона Фьюри.

Отметим, что лицензия Усика будет восстановлена сразу же после восстановления от травм и успешного прохождения медосмотра.

Александр победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей: 115-112, 114-113, 113-114.

Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика "Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком
Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком
Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА22:30
Вембаньяма и Холмгрен попали в первую сборную новичков НБА сезона-2023/24
Европа22:29
Бавария присматривается к двум тренерам из АПЛ
Бокс22:11
Фроч: Пусть Усик заканчивает карьеру
Олимпийские игры21:46
Украина примет участие в Олимпиаде-2024
Бокс21:24
Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Европа21:00
Грилишу помогли покинуть бар в 5 утра после чемпионской вечеринки Манчестер Сити
Европа и мир20:28
Чемпионат мира по хоккею-2024: Норвегия обыграла Великобританию, Казахстан сыграет с Польшей
Киберспорт20:15
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вошли в тройку лучших, Monte поднялись
Украина19:57
Украина стартовала с поражения на чемпионате Европы U-17
Европа19:56
Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK