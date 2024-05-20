Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отстранен от бокса Британской комиссией по вопросам бокса (BBBoC).
По информации портала BoxRec, боксерская лицензия Усика приостановлена до 2 июля текущего года.
Читай также: Усик: Хочу поблагодарить всех тех, кто защищает страну от врага
Причины такого решения не называются, однако, вероятно, это предохранительная мера в связи с повреждениями, которые Усик получил в победном бою против Тайсона Фьюри.
Отметим, что лицензия Усика будет восстановлена сразу же после восстановления от травм и успешного прохождения медосмотра.
Александр победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей: 115-112, 114-113, 113-114.
Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!