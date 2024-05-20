Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отстранен от бокса Британской комиссией по вопросам бокса (BBBoC).

По информации портала BoxRec, боксерская лицензия Усика приостановлена до 2 июля текущего года.

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Причины такого решения не называются, однако, вероятно, это предохранительная мера в связи с повреждениями, которые Усик получил в победном бою против Тайсона Фьюри.

Отметим, что лицензия Усика будет восстановлена сразу же после восстановления от травм и успешного прохождения медосмотра.

Александр победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей: 115-112, 114-113, 113-114.

Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

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