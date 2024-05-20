Усик: Хочу поблагодарить всех тех, кто защищает страну от врага

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам после победы над Тайсоном Фьюри.

Украинец записал обращение, в котором поблагодарил за поддержку.

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"Немножко времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но слава Богу победа есть.

Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились, всех тех ребят, которые защищают нашу страну и защищают ее от врага. Хочу поблагодарить каждую маму, папу, жену и всех наших детей, которые сейчас выдерживают это давление.

Я очень вас благодарю за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо", – сказал Усик.

Украинец также добавил несколько фраз на английском языке.

"Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня и мою страну – для меня это очень важно, я действительно ценю. Слава Богу за все, слава Украине".

Усик победил раздельным решением судей и стал первым абсолютом в супертяжелом весе с 1999 года.

Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

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