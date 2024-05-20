Усик - Фьюри: реакция Леннокса Льюиса на нокдаун
Легенда бокса красноречиво оценил эпизод.
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Тайсона Фьюри.
В девятом раунде украинский боксер отправил "Цыганского короля" в нокдаун.
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Легенда бокса Леннокс Льюис эмоционально отреагировал на то, как Александр провел атаку.
Напомним, Леннокс раскритиковал Фьюри.
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