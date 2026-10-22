Тутеров забил первый гол в карьере на уровне еврокубков

Нападающий Сандерленда Тимур Тутеров открыл счет своим еврокубковым голам.

21-летний украинец вышел в стартовом составе "черных котов" на матч против Леха в Лиге Европы.

Уже на второй минуте Тутеров оказался в идеальной точке в штрафной, чтобы головой замкнуть навес партнера и открыть счет.

Для украинца гол стал третьим в текущем сезоне и первым в карьере в еврокубках.

На момент написания новости Сандерленд все так же вел в счете 0:1.

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