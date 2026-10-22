Трабзонспор исключил Малиновского из заявку на Лигу конференций

Все еще неизвестны сроки возвращения украинца.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не сыграет в ближайших матчах Лиги конференций.

Трабзонспор принял решение исключить игрока из заявки на еврокубок.

Напомним, что сейчас Малиновский восстанавливается после операции на колене, и сроки его возвращения неизвестны.

Потому клуб решил убрать украинца из заявки, а на его место поставить опытного игрока Мелиха Кабасакала.

В текущем сезоне Руслан Малиновский успел провести лишь четыре матча.

Ранее также сообщалось, что другой украинец забил дебютный гол в еврокубках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!