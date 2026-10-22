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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фил Фоден забрал награду.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

На сайте УЕФА появилось имя победителя в номинации лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что на приз претендовали четверо игроков: Фил Фоден (Манчестер Сити), Нико Пас (Комо), Рио Нгумоха (Ливерпуль) и Скотт Мактоминей (Наполи).

В итоге, лучшим игроком недели был признан хавбек "горожан".

В этом туре Манчестер Сити встречался с АЕКом, которому Фоден отгрузил хет-трик, а также отличился одним ассистом.

С расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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