Динамо — Кудровка: как букмекеры оценивают шансы команд?

В пятницу, 23 октября, в столице Украины состоится противостояние между киевским Динамо и Кудровкой.

После матчей, состоявшихся на прошлой неделе, команды изменили свои позиции в таблице: Динамо опустилось с третьего на четвертое место, а Кудровка поднялась с последнего на предпоследнее.

23.10, 13:00 | Динамо — Кудровка

Эксперты BETKING считают хозяев явными фаворитами этого поединка. Победа киевлян оценивается коэффициентом 1.17, ничья — 8.50, а успех Кудровки — 17.50.

Интересно, что вероятность того, что в этой игре будет забито как минимум три гола, очень высока. Коэффициент на такой исход составляет всего 1,36, тогда как на противоположный вариант — не более двух забитых мячей — предлагают 3,1.

В прошлом сезоне Кудровка показала, что умеет забивать Динамо, отличившись трижды в двух матчах. На то, что команда из Черниговской области забьет и на этот раз, можно поставить с коэффициентом 1,96!

Зрители матчей украинской Премьер-лиги все еще ждут, когда Андрей Ярмоленко наконец забьет свой 125-й гол и станет единоличным рекордсменом чемпионата по количеству забитых мячей. Возможно, это произойдет именно в этой игре? Коэффициент на гол Андрея Николаевича — 1,90.

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