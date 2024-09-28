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Баскетбол

Никс получили звездного центрового в обмен на двух своих игроков и пик первого раунда

Карл-Энтони Таунс переберется в Нью-Йорк, но он от этого не в восторге.
Сегодня, 09:31
Карл-Энтони Таунс / Getty Images
Карл-Энтони Таунс / Getty Images

В НБА состоялся первый достаточно громкий обмен в преддверии следующего сезона.

Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, Карл-Энтони Таунс переберется в Нью-Йорк Никс.

За звездного центрового Миннесоты его новый коллектив отдаст Джулиуса Рэндла, Донте ДиВинченцо и пик первого раунда, который ранее им отдал Детройт Пистонс.

Интересно, что руководство Тимбервулвс, похоже, не предупредило своего лидера о готовящемся обмене, поэтому, он успел выразить свое красноречивое недовольство в Twitter.

Отметим, что новый сезон НБА начнется уже 22 октября. Ранее сообщалось, что ]в стан действующих чемпионов Бостон Селтикс перебрался игрок сборной Украины .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Карл-Энтони Таунс

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