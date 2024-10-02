Михайлюк: Моя роль в Юте четкая - я должен забрасывать мяч

Атакующий защитник Святослав Михайлюк летом перебрался в Юту Джаз, которая стала уже восьмым клубом для украинца в НБА.

"Перейти в Юту было довольно легким решением. Я знал ребят из команды, и присоединиться сюда показалось мне чудесной возможностью. Я много слышал хорошие слова о самой организации и о городе".

Святослав сообщил, какую роль ему отведут в новом клубе.

"Я был в разных командах, и моя роль всегда заключалась в том, чтобы забрасывать мяч, все знают, что это моя сильная сторона. Я должен растягивать оборону, создавать пространство для партнеров, быть классным партнером по команде. , работать и принимать разумные решения на паркете".

Украинцу очень нравится новый город, в котором ему теперь придется жить.

"Солт-Лейк-Сити прекрасное место, в последние дни здесь была хорошая погода, жарко. Город не большой, что мне очень нравится, и жить здесь очень удобно. Я не много знал о Юте, играл здесь несколько раз, но мне кажется это очень интересно - открывать для себя новые возможности".

Также Михайлюк выделил одно отличие между Ютой и другими командами, в которых он играл.

"Эта команда намного младше тех, в которых я играл раньше, и я с нетерпением жду, как все будет происходить дальше", - сказал Михайлюк в интервью.

В прошлом сезоне Михайлюк стал чемпионом НБА в Бостоне, на его счету 41 матч, в которых он в среднем набирал по 4,0 балла, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Отметим, что баскетболист вошел в список из наиболее высокооплачиваемых спортсменов Украины по итогам этого года.

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