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Негарантированная сделка для Свята: подробности контракта Михайлюка с Ютой

Успешные выступления за новую команду позволят украинцу получить всю сумму.
Сегодня, 00:22
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что Святослав Михайлюк согласовал четырехлетний контракт на 15 миллионов долларов с Ютой.

Теперь же были обнародованы подробности многолетнего соглашения между свингменом сборной Украины и франшизой из Солт-Лейк-Сити.

Как сообщает журналист Кит Смит, из четырех лет контракта только первый год является гарантированным. Остальные три будут негарантированными, при этом на четвертый сезон у Джаз будет действовать опция команды.

Контракт Святослава Михайлюка:

  • сезон-2024/25 - 3,5 миллиона 
  • сезон-2025/26 - 3,675 миллиона (негарантированный)
  • сезон-2026/27 - 3,85 миллиона (негарантированный)
  • сезон-2027/28 - 4,025 миллиона (негарантированный, опция команды)

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Для Святослава Михайлюка Юта станет уже восьмой командой в НБА. Ранее он выступал за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Никс, Шарлотт и Бостон. При этом до попадания в Хорнетс украинец на день оказался игроком Портленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

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