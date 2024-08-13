Негарантированная сделка для Свята: подробности контракта Михайлюка с Ютой

Несколькими днями ранее появилась информация, что Святослав Михайлюк согласовал четырехлетний контракт на 15 миллионов долларов с Ютой.

Теперь же были обнародованы подробности многолетнего соглашения между свингменом сборной Украины и франшизой из Солт-Лейк-Сити.

Как сообщает журналист Кит Смит, из четырех лет контракта только первый год является гарантированным. Остальные три будут негарантированными, при этом на четвертый сезон у Джаз будет действовать опция команды.

Контракт Святослава Михайлюка:

сезон-2024/25 - 3,5 миллиона

сезон-2025/26 - 3,675 миллиона (негарантированный)

сезон-2026/27 - 3,85 миллиона (негарантированный)

сезон-2027/28 - 4,025 миллиона (негарантированный, опция команды)

Svi Mykhailiuk's four-year deal with the Utah Jazz includes three non-guaranteed years, a league source told @spotrac. The final season is also a team option



24-25: $3.5M

25-26: $3.675M (non-guaranteed)

26-27: $3.85M (non-guaranteed)

27-28: $4.025M (non-guaranteed, team option) — Keith Smith (@KeithSmithNBA) August 12, 2024

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Для Святослава Михайлюка Юта станет уже восьмой командой в НБА. Ранее он выступал за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Никс, Шарлотт и Бостон. При этом до попадания в Хорнетс украинец на день оказался игроком Портленда.

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