Негарантированная сделка для Свята: подробности контракта Михайлюка с Ютой

Svi Mykhailiuk's four-year deal with the Utah Jazz includes three non-guaranteed years, a league source told @spotrac . The final season is also a team option 24-25: $3.5M 25-26: $3.675M (non-guaranteed) 26-27: $3.85M (non-guaranteed) 27-28: $4.025M (non-guaranteed, team option)

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...