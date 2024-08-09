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Баскетбол

Михайлюк продолжит играть в НБА, согласовав многолетний контракт с Ютой

Второй украинский чемпион лучшей лиги мира определился с будущим.
Вчера, 23:22
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Свингмен сборной Украины Святослав Михайлюк продолжит выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 27-летний украинец, находясь в статусе свободного агента, нашел себе новую команду.

Михайлюк договорился с Юта Джаз о четырехлетнем контракте, по которому он заработает 15 миллионов долларов.

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Напомним, что прошлый сезон Михайлюк провел в составе Бостон Селтикс. Там он принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи, реализуя при этом 41,6% бросков с игры, 38,9% - с дальней дистанции и 66,7% - с линии штрафных.

По итогам финальной серии против Даллас Маверикс баскетболист стал чемпионом НБА - вторым в истории Украины после Станислава Медведенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

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