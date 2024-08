Михайлюк продолжит играть в НБА, согласовав многолетний контракт с Ютой

Free agent F Svi Mykhailiuk has agreed on a four-year, $15 million deal with the Utah Jazz, agent Michael Lelchitski of @SIGSports tells ESPN. He played 41 games for the NBA champion Boston Celtics last season. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8

