Михайлюк продолжит играть в НБА, согласовав многолетний контракт с Ютой

Второй украинский чемпион лучшей лиги мира определился с будущим.

Свингмен сборной Украины Святослав Михайлюк продолжит выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 27-летний украинец, находясь в статусе свободного агента, нашел себе новую команду.

Михайлюк договорился с Юта Джаз о четырехлетнем контракте, по которому он заработает 15 миллионов долларов.

Free agent F Svi Mykhailiuk has agreed on a four-year, $15 million deal with the Utah Jazz, agent Michael Lelchitski of @SIGSports tells ESPN. He played 41 games for the NBA champion Boston Celtics last season. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2024

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Напомним, что прошлый сезон Михайлюк провел в составе Бостон Селтикс. Там он принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи, реализуя при этом 41,6% бросков с игры, 38,9% - с дальней дистанции и 66,7% - с линии штрафных.

По итогам финальной серии против Даллас Маверикс баскетболист стал чемпионом НБА - вторым в истории Украины после Станислава Медведенко.

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