НБА: Сакраменто с Ленем обыграл Юту Михайлюка, победы Бостона и Далласа

В ночь на воскресенье, 17 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.

Результаты матчей НБА за 16 ноября

Шарлотт – Милуоки 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24)

Шарлотт: Болл (26 + 9 подборов + 6 передач), Бриджес (19 + 7 подборов), Грин (15), Миллер (13), Г. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Диабате (12 + 14 подборов), Мэнн (11), Коди Мартин (6), Сет Карри (4), Салон (3).

Милуоки: Принс (23), Я. Адетокумбо (22 + 15 подборов + 12 передач), Джексон (14), Райт (7 + 6 передач), Б. Лопес (5) – старт; Портис (21 + 7 подборов), Трент (10), Коннотон (10 + 7 подборов), Грин (2).

Бостон – Торонто 126:123 OT (28:26, 28:28, 30:31, 28:29, 12:9)

Бостон: Браун (27 + 7 передач), Тейтум (24 + 11 подборов + 9 передач), Уайт (18), Хорфорд (18), Кета (12 + 8 подборов) – старт; Хаузер (14), Притчард (6), Корнет (4), Уолш (3).

Торонто: Пелтль (35 + 12 подборов), Барретт (25 + 10 подборов + 15 передач), Агбаджи (13), Митчелл (10), Дик (9) – старт; Буше (15), Шэд (6), Фернанду (4), Бэттл (3), Мобо (3).

Новый Орлеан – Лейкерс 99:104 (30:21, 26:25, 15:29, 28:29)

Новый Орлеан: Ингрэм (32 + 8 передач + 7 потерь), Бостон (12 + 8 подборов), Робинсон-Эрл (10 + 9 подборов), Мисси (8 + 7 подборов), Грин (7) – старт; Науэлл (16), Джемисон (8), Кэйн (6 + 8 подборов).

Лейкерс: Дэвис (31 + 14 подборов), Кнехт (27 + 7 подборов), Джеймс (21 + 7 подборов + 6 потерь), Ривз (10 + 7 передач), Кристи (2) – старт; Расселл (7), Колоко (6), Траоре (0), Винсент (0).

Даллас – Сан-Антонио 110:93 (23:28, 32:23, 38:18, 17:24)

Даллас: Ирвинг (22 + 8 подборов + 6 передач), Дончич (16 + 6 передач), Томпсон (9), Лайвли (7 + 4 блок-шота), Клебер (2) – старт; Гэффорд (22 + 7 подборов), Харди (12), Маршалл (6), Граймс (5), Проспер (5), Уильямс (2), М-ф Моррис (2), Пауэлл (0), Вашингтон (0), Динуидди (0).

Сан-Антонио: Коллинз (20), Шэмпени (13), Касл (12), Пол (11), Барнс (4) – старт; Мамукелашвили (14), К. Джонсон (8), Уэсли (6), Джонс (3), Брэнэм (2), Сиссоко (0), Бэсси (0).

Сакраменто – Юта 121:117 (35:31, 29:32, 26:31, 31:23)

Сакраменто: Фокс (49 + 9 передач), Хертер (18), Лайлс (17), Макдермотт (6), Мюррэй (5) – старт; Лень (8), Джонс (6), Маклафлин (6), О. Робинсон (6), Эллис (0), Джонс (0).

Юта: Маркканен (25), Джордж (19), Секстон (18), Коллинз (16 + 8 подборов), Филиповски (9 + 7 подборов) – старт; Кларксон (17), Коллиер (9), Юбэнкс (4), Джузэнг (0), Уильямс (0), Михайлюк (0).

Украинец Алексей Лень в составе Сакраменто провел на площадке 12 минут 54 секунды, за которые набрал восемь очков, совершил пять подборов, две передачи, один блок-шот при двух фолах. В то же время Святослав Михайлюк за Юту появился на две секунды.

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