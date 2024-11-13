Кубок НБА: Голден Стэйт одолел Даллас, Бостон уступил Атланте, поражение Юты Михайлюка

В ночь на среду, 13 ноября, восемью матчами стартовал второй розыгрыш внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА.

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Результаты матчей Кубка НБА за 12 ноября

Восток. Группа A

Орландо – Шарлотт 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)

Орландо: Ф. Вагнер (32 + 8 подборов), Саггс (17), Битадзе (9), Колдуэлл-Поуп (6), да Силва (5) – старт; М. Вагнер (18), Блэк (8), Айзек (7), Энтони (6), Ховард (3), Куин (3), Г. Харрис (0), Хьюстан (0), Джозеф (0).

Шарлотт: Болл (35 + 7 передач), Г. Уильямс (15), Миллер (8 + 7 передач + 5 потерь), Гибсон (4), Грин (0) – старт; Диабате (12 + 15 подборов), Коди Мартин (8), Мицич (4), Салон (3), Роден (0), Смит (0), Сет Карри (0).

Филадельфия – Нью-Йорк 99:111 (25:27, 25:27, 25:24, 24:33)

Филадельфия: Джордж (29 + 10 подборов), Калеб Мартин (17), Эмбиид (13), Убре (5), Лаури (4) – старт; Маккейн (23), Драммонд (5), Ябуселе (3 + 8 подборов), Бона (0), Даутин (0), Каунсил (0).

Нью-Йорк: Ануноби (24), Таунс (21 + 13 подборов + 6 передач), Брансон (18 + 6 потерь), Бриджес (14), Харт (14 + 12 подборов + 10 передач) – старт; Макбрайд (15), Пэйн (3), Симс (2), Райан (0).

Восток. Группа B

Детройт – Майами 123:121 OT (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10)

Детройт: Каннингем (21 + 7 подборов + 9 передач + 7 потерь), Айви (19 + 9 подборов + 7 передач), Харрис (18 + 7 подборов), Хардуэй (11), Дюрен (8 + 11 подборов) – старт; Бизли (21), Стюарт (13 + 10 подборов), Фонтеккьо (10), Холланд (2).

Майами: Хирро (40 + 8 передач), Адебайо (20 + 12 подборов), Хайсмит (9), Розир (7), Лав (3) – старт; Д. Робинсон (14), Хакес (14), Ричардсон (5), Уэйр (5), Йович (2), Ларссон (2).

Милуоки – Торонто 99:85 (26:21, 28:22, 27:24, 18:18)

Милуоки: Я. Адетокумбо (23 + 7 передач + 4 блок-шота), Б. Лопес (13 + 7 подборов), Роллинз (12 + 5 перехватов), Грин (12), Принс (9 + 7 подборов) – старт; Портис (17 + 8 подборов), Коннотон (6), Смит (3), Джексон (2), Райт (2 + 5 перехватов), Трент (0), Ливингстон (0), Боучэмп (0), Умуде (0), Джонсон (0).

Торонто: Дик (32), Пелтль (13 + 8 подборов), Агбаджи (8 + 7 подборов), Барретт (7 + 7 подборов + 5 потерь), Митчелл (1 + 8 передач) – старт; Буше (12), Фернанду (8 + 13 подборов), Бэттл (4), Темпл (0), Шэд (0), Мобо (0).

Восток. Группа C

Бостон – Атланта 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)

Бостон: Браун (37 + 6 потерь), Уайт (31), Тейтум (20 + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (8 + 7 передач), Хорфорд (8) – старт; Притчард (6), Хаузер (6), Уолш (0), Корнет (0), Кета (0).

Атланта: Дэниэлс (28 + 7 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Джонсон (18 + 13 подборов + 10 передач), Капела (18 + 9 подборов), Рисаше (8 + 9 подборов), Уоллес (7 + 8 передач) – старт; Нэнс (19), Оконгву (15), Мэтьюз (2), Родди (2).

Запад. Группа A

Портленд – Миннесота 122:108 (28:17, 32:36, 33:21, 29:34)

Портленд: Грант (21 + 8 передач), Шарп (17), Камара (14), Клинган (4), Саймонс (2) – старт; Р. Уильямс (19 + 9 подборов), Авдия (17), Хендерсон (14), Бэнтон (12 + 5 потерь), Рупер (2).

Миннесота: Эдвардс (26), Макдэниэлс (17), Рэндл (11), Гобер (9 + 8 подборов), Конли (6 + 6 передач) – старт; Рид (28), Александер-Уокер (8), Дивинченцо (3), Майнотт (0).

Запад. Группа B

Юта – Финикс 112:120 (21:33, 28:31, 30:23, 33:33)

Юта: Коллинз (29 + 10 подборов), Маркканен (17), Секстон (15), Джордж (9), Уильямс (0) – старт; Филиповски (18), Кларксон (16 + 8 передач), Коллиер (4), Юбэнкс (4), Сенсабо (0), Джузэнг (0).

Финикс: Букер (31), Бил (24), Пламли (15 + 14 подборов), Джонс (8 + 7 передач), Данн (8) – старт; Аллен (15), О'Нил (9), Игодаро (6 + 12 подборов), Окоги (2), Моррис (2).

Запад. Группа C

Голден Стэйт – Даллас 120:117 (33:27, 26:36, 37:26, 24:28)

Голден Стэйт: Карри (37 + 9 передач), Мелтон (14), Др. Грин (11 + 7 подборов + 6 передач), Джексон-Дэвис (8 + 9 подборов), Уиггинс (8) – старт; Куминга (16), Хилд (14), Луни (5 + 11 подборов), Муди (4), Подземски (3), Пэйтон II (0).

Даллас: Дончич (31 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (22), Ирвинг (21 + 6 передач + 5 потерь), Гэффорд (15), Маршалл (6) – старт; Лайвли (12 + 8 подборов), Граймс (6), Харди (4), Динуидди (0).

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