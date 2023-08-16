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Внутрисезонный турнир НБА: расписание и результаты

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию расписание всех матчей внутрисезонного турнира НБА.
Сегодня, 01:13
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

Внутрисезонный турнир НБА — это ежегодное соревнование, которое дебютирует в этом предстоящем сезоне. В турнире примут участие все 30 команд, которые будут бороться за кубок НБА.

Этот формат похож на популярные международные футбольные турниры и представляет собой способ лиги представить новый титул, который, как она надеется, будет иметь определенное значение для всех его участников.

Турнир будет проходить в два этапа: сначала групповая игра с участием каждой франшизы, а затем этап плей-офф, когда количество участников сократится до восьми команд.

Игры группового этапа будут проходить по вторникам и пятницам в ноябре, поскольку НБА делит команды на шесть групп по пять команд в каждой, разделенных конференциями.

Победители каждой группы, а также команда, занявшая второе место с лучшим результатом в каждой конференции, пройдут дальше.

Четвертьфинальные игры пройдут 4 и 5 декабря на домашних аренах команд, а полуфиналы 7 декабря и финал 9 декабря пройдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Расписание и результаты матчей

Групповой этап

Запад

Группа А

  • Портленд - Мемфис (3 ноября)
  • Мемфис - Юта (10 ноября)
  • Финикс - Лейкерс (10 ноября)
  • Лейкерс - Мемфис (14 ноября)
  • Юта - Портленд (14 ноября)
  • Юта - Финикс (17 ноября)
  • Портленд - Лейкерс (17 ноября)
  • Финикс - Портленд (21 ноября)
  • Лейкерс - Юта (21 ноября)
  • Мемфис - Финикс (24 ноября)

Источник: nba.com

Группа В

  • Денвер - Даллас (3 ноября)
  • Хьюстон - Новый Орлеан (10 ноября)
  • Даллас - Клипперс (10 ноября)
  • Новый Орлеан - Даллас (14 ноября)
  • Денвер - Клипперс (14 ноября)
  • Новый Орлеан - Денвер (17 ноября)
  • Клипперс - Хьюстон (17 ноября)
  • Хьюстон - Денвер (24 ноября)
  • Клипперс - Новый Орлеан (24 ноября)
  • Даллас - Хьюстон (28 ноября)

Источник: nba.com

Группа С

  • Оклахома - Голден Стэйт (3 ноября)
  • Сан-Антонио - Миннесота (10 ноября)
  • Сакраменто - Оклахома (10 ноября)
  • Оклахома - Сан-Антонио (14 ноября)
  • Голден Стэйт - Миннесота (14 ноября)
  • Сан-Антонио - Сакраменто (17 ноября)
  • Миннесота - Сакраменто (24 ноября)
  • Голден Стэйт - Сан-Антонио (24 ноября)
  • Миннесота - Оклахома (28 ноября)
  • Сакраменто - Голден Стэйт (28 ноября)

Источник: nba.com

Восток

Группа А

  • Индиана - Кливленд (3 ноября)
  • Детройт - Филадельфия (10 ноября)
  • Филадельфия - Индиана (14 ноября)
  • Детройт - Атланта (14 ноября)
  • Атланта - Филадельфия (17 ноября)
  • Кливленд - Детройт (17 ноября)
  • Филадельфия - Кливленд (21 ноября)
  • Атланта - Индиана (21 ноября)
  • Индиана - Детройт (24 ноября)
  • Кливленд - Атланта (28 ноября)

Источник: nba.com

Группа В

  • Милуоки - Нью-Йорк (3 ноября)
  • Майами - Вашингтон (3 ноября)
  • Вашингтон - Шарлотт (10 ноября)
  • Шарлотт - Майами (14 ноября)
  • Шарлотт - Милуоки (17 ноября)
  • Вашингтон - Нью-Йорк (17 ноября)
  • Нью-Йорк - Майами (24 ноября)
  • Милуоки - Вашингтон (24 ноября) 
  • Майами - Милуоки (28 ноября)
  • Нью-Йорк - Шарлотт (28 ноября)

Источник: nba.com

Группа С

  • Чикаго - Бруклин (3 ноября)
  • Бостон - Бруклин (10 ноября)
  • Бруклин - Орландо (14 ноября)
  • Торонто - Бостон (17 ноября)
  • Чикаго - Орландо (17 ноября)
  • Орландо - Торонто (21 ноября)
  • Орландо - Бостон (24 ноября)
  • Торонто - Чикаго (24 ноября)
  • Бостон - Чикаго (28 ноября)
  • Бруклин - Торонто (28 ноября)

Источник: nba.com

Лига разделила 15 команд в каждой конференции на три группы, выбранные методом случайной жеребьевки:

Группа 1: Филадельфия, Кливленд, Атланта, Индиана, Детройт.

Группа 2: Милуоки, Нью-Йорк, Майами, Вашингтон, Шарлотт.

Группа 3: Бостон, Бруклин, Торонто, Чикаго, Орландо.

Группа 4: Мемфис, Финикс, Лейкерс, Юта, Портленд

Группа 5: Денвер, Клипперс, Новый Орлеан, Даллас, Хьюстон.

Группа 6: Сакраменто, Голден Стэйт, Миннесота, Оклахома, Сан-Антонио.

Команды с тремя лучшими результатами конференции в сезоне-2022/23 были помещены в одну корзину, следующие три лучшие команды — в другую и так далее, и в каждую группу попала одна команда из каждой корзины.

Каждая команда сыграет четыре матча группового этапа — по одной игре против каждой команды в своей группе — две дома и две на выезде.

Команда, выигравшая турнир, получит кубок НБА. Каждый игрок победившей команды заберет домой 500 тысяч долларов. 

Игроки команды, занявшей второе место, получат по 200 тысяч каждый. Игроки проигравших в полуфинале команд получат по 100 тысяч, а проигравшие четвертьфиналисты получат по 50 тысяч на каждого.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турнир

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