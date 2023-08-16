Внутрисезонный турнир НБА: расписание и результаты
Внутрисезонный турнир НБА — это ежегодное соревнование, которое дебютирует в этом предстоящем сезоне. В турнире примут участие все 30 команд, которые будут бороться за кубок НБА.
Этот формат похож на популярные международные футбольные турниры и представляет собой способ лиги представить новый титул, который, как она надеется, будет иметь определенное значение для всех его участников.
Турнир будет проходить в два этапа: сначала групповая игра с участием каждой франшизы, а затем этап плей-офф, когда количество участников сократится до восьми команд.
Игры группового этапа будут проходить по вторникам и пятницам в ноябре, поскольку НБА делит команды на шесть групп по пять команд в каждой, разделенных конференциями.
Победители каждой группы, а также команда, занявшая второе место с лучшим результатом в каждой конференции, пройдут дальше.
Четвертьфинальные игры пройдут 4 и 5 декабря на домашних аренах команд, а полуфиналы 7 декабря и финал 9 декабря пройдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Расписание и результаты матчей
Групповой этап
Запад
Группа А
- Портленд - Мемфис (3 ноября)
- Мемфис - Юта (10 ноября)
- Финикс - Лейкерс (10 ноября)
- Лейкерс - Мемфис (14 ноября)
- Юта - Портленд (14 ноября)
- Юта - Финикс (17 ноября)
- Портленд - Лейкерс (17 ноября)
- Финикс - Портленд (21 ноября)
- Лейкерс - Юта (21 ноября)
- Мемфис - Финикс (24 ноября)
Группа В
- Денвер - Даллас (3 ноября)
- Хьюстон - Новый Орлеан (10 ноября)
- Даллас - Клипперс (10 ноября)
- Новый Орлеан - Даллас (14 ноября)
- Денвер - Клипперс (14 ноября)
- Новый Орлеан - Денвер (17 ноября)
- Клипперс - Хьюстон (17 ноября)
- Хьюстон - Денвер (24 ноября)
- Клипперс - Новый Орлеан (24 ноября)
- Даллас - Хьюстон (28 ноября)
Группа С
- Оклахома - Голден Стэйт (3 ноября)
- Сан-Антонио - Миннесота (10 ноября)
- Сакраменто - Оклахома (10 ноября)
- Оклахома - Сан-Антонио (14 ноября)
- Голден Стэйт - Миннесота (14 ноября)
- Сан-Антонио - Сакраменто (17 ноября)
- Миннесота - Сакраменто (24 ноября)
- Голден Стэйт - Сан-Антонио (24 ноября)
- Миннесота - Оклахома (28 ноября)
- Сакраменто - Голден Стэйт (28 ноября)
Восток
Группа А
- Индиана - Кливленд (3 ноября)
- Детройт - Филадельфия (10 ноября)
- Филадельфия - Индиана (14 ноября)
- Детройт - Атланта (14 ноября)
- Атланта - Филадельфия (17 ноября)
- Кливленд - Детройт (17 ноября)
- Филадельфия - Кливленд (21 ноября)
- Атланта - Индиана (21 ноября)
- Индиана - Детройт (24 ноября)
- Кливленд - Атланта (28 ноября)
Группа В
- Милуоки - Нью-Йорк (3 ноября)
- Майами - Вашингтон (3 ноября)
- Вашингтон - Шарлотт (10 ноября)
- Шарлотт - Майами (14 ноября)
- Шарлотт - Милуоки (17 ноября)
- Вашингтон - Нью-Йорк (17 ноября)
- Нью-Йорк - Майами (24 ноября)
- Милуоки - Вашингтон (24 ноября)
- Майами - Милуоки (28 ноября)
- Нью-Йорк - Шарлотт (28 ноября)
Группа С
- Чикаго - Бруклин (3 ноября)
- Бостон - Бруклин (10 ноября)
- Бруклин - Орландо (14 ноября)
- Торонто - Бостон (17 ноября)
- Чикаго - Орландо (17 ноября)
- Орландо - Торонто (21 ноября)
- Орландо - Бостон (24 ноября)
- Торонто - Чикаго (24 ноября)
- Бостон - Чикаго (28 ноября)
- Бруклин - Торонто (28 ноября)
Лига разделила 15 команд в каждой конференции на три группы, выбранные методом случайной жеребьевки:
Группа 1: Филадельфия, Кливленд, Атланта, Индиана, Детройт.
Группа 2: Милуоки, Нью-Йорк, Майами, Вашингтон, Шарлотт.
Группа 3: Бостон, Бруклин, Торонто, Чикаго, Орландо.
Группа 4: Мемфис, Финикс, Лейкерс, Юта, Портленд
Группа 5: Денвер, Клипперс, Новый Орлеан, Даллас, Хьюстон.
Группа 6: Сакраменто, Голден Стэйт, Миннесота, Оклахома, Сан-Антонио.
Команды с тремя лучшими результатами конференции в сезоне-2022/23 были помещены в одну корзину, следующие три лучшие команды — в другую и так далее, и в каждую группу попала одна команда из каждой корзины.
Каждая команда сыграет четыре матча группового этапа — по одной игре против каждой команды в своей группе — две дома и две на выезде.
Команда, выигравшая турнир, получит кубок НБА. Каждый игрок победившей команды заберет домой 500 тысяч долларов.
Игроки команды, занявшей второе место, получат по 200 тысяч каждый. Игроки проигравших в полуфинале команд получат по 100 тысяч, а проигравшие четвертьфиналисты получат по 50 тысяч на каждого.
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