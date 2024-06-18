Михайлюк - второй украинец-чемпион в истории НБА

Минувшей ночью в рамках финальной серии НБА прошел пятый матч противостояния Бостона и Далласа.

Победу в этой игре завоевали "кельты" со счетом 106:88, благодаря чему они выиграли серию 4-1 и в восемнадцатый раз в своей истории стали чемпионами НБА.

Теперь в списке чемпионов НБА появилась вторая украинская фамилия: Святослав Михайлюк в составе Бостон Селтикс стал обладателем Кубка Ларри О'Брайена.

Первым украинцем-чемпионом НБА был Станислав Медведенко, который вместе с Лейкерс в Финале 2001 года победил Филадельфию 4-1.

Стоит отметить, что спустя год Медведенко стал двукратным чемпионом - украинский бигмен помог "озерникам" оформить трипит, свипнув Нетс 4-0.

Напомним, что Бостон Селтикс стали рекордсменами НБА по количеству завоеванных чемпионских титулов, обойдя на одну победу Лос-Анджелес Лейкерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!