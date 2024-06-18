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Бостон - рекордсмен НБА по количеству чемпионских титулов

Команда Святослава Михайлюка стала единоличным лидером лиги, обойдя Лейкерс на одно чемпионство.
Сегодня, 06:11
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

В ночь на вторник, 18 июня, состоялся пятый матч финальной серии НБА, в котором Бостон на своем паркете обыграл Даллас со счетом 106:88.

Селтикс при родных трибунах на Ти Ди Гарден закрыли серию 4-1 и стали чемпионами НБА сезона-2023/24.

Данное чемпионство стало для Бостона уже восемнадцатым в истории франшизы. По этому показателю "кельты" стали единоличными рекордсменами НБА - ранее они делили первое место с Лос-Анджелес Лейкерс, у которых 17 чемпионских титулов.

Впервые игроки Бостона стали обладателями чемпионских "гаек" в 1957 году. До победы над Маверикс Селтикс последний раз побеждали в 2008 году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего плей-оф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Финал НБА

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