Бостон - чемпион НБА

После победы Далласа в четвёртом матче финальная серия НБА переехала обратно в Бостон. Здесь за Селтикс снова смог сыграть Кристапс Порзингис, который хоть и получил достаточно лимитированное время, но был очень полезен своей команде.

"Зеленые" с самого начала завладели инициативой, а в последние минуты первой четверти совершили рывок и пошли на первый перерыв уже при преимуществе в десять пунктов. В середине второй четверти Тейтум и компания воспользовались несколькими ошибками оппонента и далеко не лучшей игрой Луки Дончича и Кайри Ирвинга довели преимущество до 15 баллов.

Но только Даллас начал уменьшать отставание, как снова наступили две последние минуты четверти и Селтикс просто уничтожили Маверикс, а безумный трехочковый баззер перед перерывом в исполнении Пейтона Притчарда вообще выглядел, как чемпионский бросок.

После перерыва преимущество в один момент дошло до 26 баллов, но потом Лука Дончич начал наконец-то набирать очки и все же "удержал" разрыв на уровне 20 баллов, хотя кому от этого было легче?

Последняя четверть стартовала с "сухой" трехминуткой, когда ни одна из команд не могла набрать очки, пока этого не сделал Кристапс Порзингис. Уже к тому моменту стало ясно, что на этом уже конец шансов у Маверикс почти не оставалось.

Источник: Getty Images

Святослав Михайлюк вышел в финале на последние 40 секунд матча и отметился подбором у своего щита. Таким образом, Михайлюк стал вторым украинцем, который стал чемпионом НБА.

Бостон - Даллас 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

Счет в серии 4:1

Бостон: Тейтум (31 + 9 подборов + 11 передач), Браун (21 + 8 подборов + 6 передач), Холидэй (15 + 11 подборов), Уайт (14 + 8 подборов), Хорфорд (9 + 9 подборов) - старт; Хаузер (8), Порзингис (5), Притчард (3), Корнет (0), Бриссетт (0), Михайлюк (0).

Даллас: Дончич (28 + 12 подборов + 6 потерь), Ирвинг (15 + 9 передач), Д. Джонс (10), Гэффорд (6), Вашингтон (4) – старт; Грин (14), Экзам (4), Харди (3), Лайвли (2), Клебер (2), Пауэлл (0), Проспер (0), Хардуэй (0), Лоусон (0).

Для Бостона этот чемпионский титул стал рекордным - они вышли в единоличные лидеры в истории Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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