Президент Сербии обвинил судей в победе США в полуфинале Олимпиады-2024

Президент Сербии Александр Вучич остался недоволен судейством полуфинального матча между Сербией и США (91:95) на Олимпиаде-2024.

Как сообщает BasketNews, он обвинил судей в том, что они не увидели пробежку у Джоэла Эмбиида, а также в целом, что они судили в пользу американской команды.

"В какой стране это не является пробежкой? P.S. В следующий раз, пожалуйста, скажите нам заранее, кого мы не имеем права обыгрывать", - написал Вучич в социальной сети Х.

У којој земљи ово нису кораци?



П.С. Следећи пут нам унапред кажите кога не смемо да победимо. pic.twitter.com/7ssnZ34p6b — Александар Вучић (@predsednikrs) August 9, 2024

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Стоит отметить, что после матча главный тренер Сербии Светислав Пешич и защитник Богдан Богданович также сказали несколько резких слов в адрес судей.

Ранее стало известно, что ЛеБрон Джеймс установил несколько олимпийских достижений по итогам полуфинала Сербия - США.

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