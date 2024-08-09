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ЛеБрон установил несколько олимпийских достижений в матче против Сербии

"Король" продолжает поражать своим баскетбольным долголетием.
Сегодня, 19:45
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Сборная США оформила 17-очковый камбек и вырвала победу у сборной Сербии (95:91) в полуфинале Олимпиады-2024.

Одним из героев американской команды стал ЛеБрон Джеймс, который собрал трипл-дабл из 16 очков, 12 подборов и 10 передач.

Как сообщает BasketNews, Джеймс стал автором лишь четвертого трипл-дабла в истории Олимпийских игр.

При этом "Король" стал первым игроком в истории Игр, на счету которого более одного олимпийского трипл-дабла. Помимо звезды Лейкерс трипл-даблом отметились Александр Белов и Лука Дончич.

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Все трипл-даблы в истории Олимпиады

  • Александр Белов (СССР): 23 очка, 14 подборов, 10 передач против Канады в 1976 году;
  • ЛеБрон Джеймс (США): 11 очков, 14 подборов, 12 передач против Австралии в 2012 году;
  • Лука Дончич (Словения): 16 очков, 10 подборов, 18 передач против Франции в 2021 году;
  • ЛеБрон Джеймс (США): 16 очков, 12 подборов, 10 передач против Сербии в 2024 году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей баскетбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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