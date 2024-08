ЛеБрон установил несколько олимпийских достижений в матче против Сербии

The only basketball players to record a triple-double in a game in Olympic history: 🇺🇸 LeBron James (2012, 2024) 🇸🇮 Luka Doncic (2021) 🇷🇺 Alexander Belov (1976) pic.twitter.com/Qa81h2rvNO

