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Баскетбол

Клопп пожелал ЛеБрону победы в НБА перед стартом сезона

Юрген хочет увидеть триумф акционера своего бывшего клуба.
Сегодня, 00:51
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Экс-тренер Ливерпуля Юрген Клопп не прошел мимо начала НБА, которая стартует сегодня ночью матчами Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс и Лос-Анджелес Лейкерс, за который выступает ЛеБрон Джеймс против Миннесоты Тимбервулвз.

Немецкий специалист, который со следующего года станет главой футбольного направления Red Bull, пожелал Джеймсу победы в сезоне НБА-2024/25, прикрепив фото ЛеБрона с Кубком Лиги чемпионов.

"Ливерпуль помог тебе сделать это волшебное фото, что если ты поможешь Ливерпулю сделать фото с кубком Ларри О'Брайена в следующем году?

Всего наилучшего в сезоне, ЛеБрон и Лейкерс", - написал Клопп в своем Instagram.

Отметим, что с текущего сезона за "озерников" выступает сын "короля" Бронни Джеймс и уже сегодня они с отцом впервые могут оказаться на паркете вместе в официальном матче.

Также стоит сказать, что американский баскетболист владеет долей акций Ливерпуля, где ранее работал Клопп.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Юрген Клопп

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