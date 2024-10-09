Клопп станет главой футбольного подразделения Ред Булл

При этом экс-тренер Ливерпуля выбил для себя особенную опцию для потенциальной работы со сборной Германии.

Юрген Клопп нашел, чем он займется в будущем.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, 57-летний немец уже подписал многолетний контракт с австрийской компанией по производству энергетических напитков Ред Булл.

Там бывший тренер Ливерпуля станет главной футбольного подразделения. Свои обязанности он начнет выполнять с 1 января 2025 года.

При этом, по информации источника, Клопп договорился об опции, которая позволит ему покинуть свою должность, если он получит предложение возглавить сборную Германии.

Начиная с января, Клопп будет консультировать все футбольные команды Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантино, Омия Ардия) по вопросам тренерства, философии игры, развития и трансферов талантов/главных тренеров и т.д.

Напомним, что в сентябре директор сборной Германии Руди Феллер заговорил о возможности сотрудничества с Юргеном Клоппом, если нынешний тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн решит вернуться в клубный футбол.

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