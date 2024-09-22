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Директор сборной Германии заговорил о возможности назначения Клоппа

Такой шанс откроется, если Юлиан Нагельсманн вернется к клубной работе.
Сегодня, 19:57
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Директор сборной Германии Руди Феллер поделился мыслями о шансах Юргена Клоппа возглавить «бундестим».

По словам функционера, если Нагельсман захочет уйти в топ-клуб, то местные футбольные чиновники попытаются обратиться к услугам именитого специалиста.

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«В случае желания Нагельсманна снова тренировать топ-клуб - тогда, конечно, для Юргена Клоппа откроется возможность. Если он будет иметь желание. Он очень долго тренировал за рубежом. Конечно, я очень уважаю его, у Клоппа прекрасная карьера.

Нагельсман сам будет решать свое будущее. Независимо от того, кто станет его преемником, ему достанется команда, которая хорошо функционирует.

Во времена Юлиана сборная спустя много лет вернула себе любовь и уважение населения. Вероятно, коллектив не сможет поддерживать этот уровень все два года в преддверии чемпионата мира, но важно, чтобы люди решили, что мы способны выигрывать крупные турниры», - сказал Феллер.

Напомним, Клопп взял годовой отпуск после периода в Ливерпуле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Юрген Клопп

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