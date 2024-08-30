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"Истории этих спортсменов всегда особенные": Клопп посетил Паралимпиаду

Немецкий тренер навестил своего давнего друга.
Сегодня, 17:40
Юрген Клопп и Войцех Чиж / paralympic.org
Юрген Клопп и Войцех Чиж / paralympic.org

Бывший тренер Ливерпуля наслаждается отпуском и решил посетить Паралимпиаду в Париже.

Немецкий специалист вживую наблюдал за теннисным матчем между новозеландцем Войтеком Чижом и британцем Дэниелом Бетеллом.

Чиж - хороший друг Клоппа, раньше он был футболистом, но в 2001 году ему ампутировали ногу вследствии тяжелой травмы.

"Истории этих спортсменов всегда особенные, и именно это я люблю в спорте – что он способен менять мир.

Паралимпийские игры – событие для всех. На церемонии открытия я видел многих людей с ограниченными возможностями, и для них это целый мир. Истории о взлетах и падениях, где все мы ждем хэппи-энда. Показывать его – это наилучший пример", - сказал Клопп в интервью.

Напомним, что у сборной Украины в активе уже четыре медали Паралимпиады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

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