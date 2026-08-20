Шакил вынес вердикт Филадельфии

Поставил жёсткий ультиматум Леброну и Эмбииду в новом сезоне.

Шакил О’Нил считает, что обновлённая Филадельфия обязана бороться за чемпионство, приводит его слова ESPN.

По мнению легендарного центрового, наличие в составе Леброна Джеймса, Джоэла Эмбиида, Джейлена Брауна и Тайриза Макси не оставляет команде права на оправдания.

Я знаю, что Леброн намеревается взять свой последний титул. Эта команда была собрана для того, чтобы выиграть чемпионство прямо сейчас. У них есть все необходимые элементы.

О’Нил также заявил, что Эмбииду необходимо доказать готовность вновь бороться за статус лучшего центрового НБА, который, по мнению Шакила, сейчас принадлежит Николе Йокичу.

Тем временем генеральный менеджер Уорриорз заявил, что команда рассчитывает усилиться по ходу сезона.

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