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Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх

Прославленный украинский чемпион сделал заявление об интересах своего вида спорта.
Сегодня, 17:42
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поддержал боксерскую организацию World Boxing, которая борется за сохранение бокса в программе Олимпийских игр.

"Бокс - один из самых зрелищных и старейших видов спорта в олимпийской программе. Как олимпийский чемпион 1996 года я хочу заявить, что бокс должен быть сохранен на Играх-2028 в Лос-Анджелесе".

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"Бокс остается блестящим видом спорта. Он выполняет требования олимпийской хартии благодаря разнообразию спортсменов и числу стран, участвующих в соревнованиях.

Я поддерживаю World Boxing и его президента Бориса ван дер Ворста в усилиях по достижению этой цели. Я верю, что они могут сохранить олимпийские мечты боксеров", - приводит слова Кличко World Boxing.

Ранее Александр Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры олимпиада Владимир Кличко

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