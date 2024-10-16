Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поддержал боксерскую организацию World Boxing, которая борется за сохранение бокса в программе Олимпийских игр.

"Бокс - один из самых зрелищных и старейших видов спорта в олимпийской программе. Как олимпийский чемпион 1996 года я хочу заявить, что бокс должен быть сохранен на Играх-2028 в Лос-Анджелесе".

Читай также: Легендарный боксер стал амбассадором Динамо Киев

"Бокс остается блестящим видом спорта. Он выполняет требования олимпийской хартии благодаря разнообразию спортсменов и числу стран, участвующих в соревнованиях.

Я поддерживаю World Boxing и его президента Бориса ван дер Ворста в усилиях по достижению этой цели. Я верю, что они могут сохранить олимпийские мечты боксеров", - приводит слова Кличко World Boxing.

Ранее Александр Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!