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"Приложим все усилия": Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса намерен отстаивать интересы своего вида спорта.
Сегодня, 13:54
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA, и WBO Александр Усик пообещал, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде.

Прославленный украинский спортсмен заявил, что у него и команды Ready to Fight есть план, как помочь оставить бокс в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

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"Бокс будет, мы приложим для этого все усилия. Команда Ready to Fight приложит все усилия, чтобы в Лос-Анджелесе бокс был. Максимальная задача команды Ready to Fight и моя - сделать чистый олимпийский бокс, чтобы там не было никаких коррупционных схем, которые были в IBA.

У моей команды есть рецепт этого. Если Национальный олимпийский комитет пожелает сотрудничать, то мы привлечемся для того, чтобы помочь НОК. Наша задача только такая, мы работаем на бокс.

Должна быть прозрачная схема жеребьевки. Понятно, что нужно разводить лидеров - это первый номер, второй, чемпион мира. Надо разводить первого и второго номеров, чтобы они не попали друг на друга в первом поединке. Это мировая схема - сильные команды разводят до финала, например. Максимально честное судейство. Это аж, бляха, эмоционально.

Это много лет занимает, и у нас не так много времени. У нас полгода - и уже начинается новый олимпийский цикл. По пять, по шесть, по десять лет такие кампании строятся. Но мы готовы помочь. У нас есть продукт, который мы знаем, что он работает. У нас в Ready to Fight мы находим всех спарринг-партнеров. Мы уже помогаем боксерам. Если их заинтересует, то мы готовы. Мы не набиваемся. У нас есть рецепт, хотите - мы вам можем его дать", - сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты выступлений украинских боксеров на Олимпиаде-2024 в Париже.

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