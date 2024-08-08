Усик кратко и традиционно отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик отреагировал на завоевание Александром Хижняком золотой медали Олимпийских игр-2024 в Париже.

Накануне украинский боксер в финальном бою в весовой категории до 80 кг одержал победу над казахстанцем Нурбеком Оралбаем и взял награду наивысшей пробы.

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Усик кратко и в своем традиционном стиле оценил достижение соотечественника.

"Слава Богу. Слава Украине", - написал боксер в Instagram.

Ранее Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024.

На ISPORT доступно полное видео боя Хижняк - Оралбай.

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