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Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024

Перед Играми именитый чемпион уже финансово простимулировал соотечественников.
Сегодня, 16:44
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

До недавнего времени абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик решил поддержать украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

Перед Играми прославленный чемпион встретился с олимпийской сборной Украины по боксу и раздал спортсменам конверты с денежными премиями. Также он пообещал заплатить из собственного кармана призовые за медали Олимпиады, утверждает Чемпіон.

По информации источника, Усик золотую награду оценил в 80 тысяч долларов, серебряную - в 70 тысяч долларов, а бронзовую - в 50 тысяч долларов.

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Украинский чемпион должен прибыть в Париж и в понедельник примет участие в ивенте, который организовывает Украинский дом в Париже.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Украину в боксе представят Айдер Абдураимов (до 57 кг), Александр Хижняк (до 80 кг) и Дмитрий Ловчинский (более 92 кг).

На ISPORT доступно расписание и результаты украинских боксеров на Олимпийских играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Олимпиада-2024

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