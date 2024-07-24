Звездная дюжина: украинские спортсмены с мировым именем, которые поехали на Олимпиаду в Париже
В субботу, 26 июля, состоится открытие Олимпийских игр-2024 в Париже. Украину на турнире представят 140 спортсменов в 23 видах спорта.
Среди наших представителей есть яркие личности, которые уже выигрывали медали самого высокого ранга.
ISPORT расскажет о тех, кто может стать звездой Украины на Олимпиаде и выиграть награды.
Ярослава Магучих
- Вид спорта (дисциплина): Легкая атлетика (прыжки)
- Возраст: 22
- Олимпийский опыт: бронза в Токио-2020
- Расписание в Париже: прыжки в высоту 2 августа (квалификация), 4 августа (финал)
Украинка перед Играми во Франции стала главной спортсменкой всего мира. Девушка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту - 2.10 м. На ее счету есть уже медаль Олимпийских игр, так что фанаты могут ожидать от Магучих успешного выступления.
Марина Бех-Романчук
- Вид спорта: Легкая атлетика (прыжки)
- Возраст: 28
- Олимпийский опыт: Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020
- Расписание в Париже: тройной прыжок - 2 августа (квалификация), 3 августа (финал)
Марина Бех-Романчук недавно провела первые соревнования, ведь до этого восстанавливалась от травмы. Ей удалось завоевать бронзу, что вселяют надежды на успех в Париже.
Михаил Романчук
- Вид спорта: Плавание
- Возраст: 27
- Олимпийский опыт: серебро и бронза Токио-2020
- Расписание в Париже: 800 метров свободным стилем – 29 июля (квалификация), 1500 метров свободным стилем – 3 августа (квалификация)
Главная звезда Украины в плавание. Михаил Романчук является многократным чемпионом мира и Европы в своих стилях, но ему не хватает олимпийского золота. Может пришло время?
В составе украинской комады есть еще восходящая звезда Александр Желтяков, которому 18 лет. Юный пловец установил несколько рекордов на европейском уровне. За ним нужно внимательно следить.
Людмила Лузан
- Дисциплина: Гребля на байдарках и каноэ
- Возраст: 27
- Олимпийский опыт: серебро и бронза Токио-2020
- Расписание в Париже: предварительный заплыв и четвертьфинал (7 августа), полуфинал и финал (9 августа)
Украинка на последних Играх принесла стране две награды - так что с того времени она "лицо" каноэ-одиночек Украины. Лузан будет сореноваться с именитыми соперницами. Будем верить, что ей хватит сил и удачи для победы, ведь очень не хватает золота.
Элина Свитолина
- Вид спорта: Теннис большой
- Возраст: 29
- Олимпийский опыт: Рио-де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020
- Расписание в Париже: первый раунд одиночного разряда (27-28 августа)
На прошлой Олимпиаде Элина стала призером соревнования, но с того времени прошло уже несколько лет. Украинка успела родить, вернуть на высокий уровень, восстановиться от нескольких травм. Перед Парижем у нее также проблемы со здоровьем, но она смогла дойти до четвертьфинала Уимблдона.
Среди теннисисток также выделим Марту Костюк, которая является первой ракеткой Украины, занимая 19-ю позицию в мировом рейтинге.
Жан Беленюк
- Вид спорта: Борьба
- Возраст: 33
- Олимпийский опыт: серебро Рио-де-Жанейро-2016, золото Токио-2020
- Расписание в Париже: греко-римская борьба (87кг) - 7 августа
Беленюк несколько лет назад исполнил свою мечту - стал олимпийским чемпионом (он принес Украине единственное золото с Токио). Украинец готовился к Играм в Париже по индивидуальной программе, выступая меньше на соревнованиях. Нет сомнений, что Жан поборется за награду и вновь постарается поднять флаг Украины.
Среди спортсменов также выделим Парвиз Насибов. Он в Токио сумел завоевать серебро, так что может сейчас пора за золотом?
Ольга Харлан
- Вид спорта: Фехтование
- Возраст: 33
- Олимпийский опыт: золото Пекин-2008, бронза Лондон-2012, бронза и серебро Рио-де-Жанейро-2016
- Расписание в Париже: сабля - индивидуальные соревнования (27 июля), командные (29 июля)
Титуловання спортсменка, которая начинала свой путь на Олимпиаде еще в 2008 году. Девушка всегда является претенденткой на награды. Вполне вероятно, что это будет ее последняя Олимпиада, так что она отдаст все силы ради успеха.
Олег Верняев
- Вид спорта: Гимнастика спортивная
- Возраст: 30
- Олимпийский опыт: серебро и золото Рио-де-Жанейро-2016
- Расписание в Париже: старт - 27 июля
Верняев вернулся в большой спорт после дисквалификации, которую получил за допинг. Он принял участие в нескольких турнирах, готовясь к Олимпиаде. Олег заявлен на несколько дисциплин, и где-то он может побороться за медаль.
Елена Костевич
- Вид спорта: Стрельба
- Возраст: 39
- Олимпийский опыт: золото Афины-2004, две бронзы Лондон-2012, бронза Токио-2020
- Расписание в Париже: пистолет 10 м, квалификация (27 июля), пистолет 25 м, квалификация (2 августа)
Самая опытная спортсменка от Украины на Играх в Париже. Костевич выиграла свою первую медаль в Афинах-2024, а спустя 20 лет она оказалась в Париже. Красивая дата, чтобы завоевать награду, ведь уже на следующей Олимпиаде украинка может и не выступить.
Александр Хижняк
- Вид спорта: Бокс
- Возраст: 28
- Олимпийский опыт: серебро Токио-2020
- Расписание в Париже: старт - 27 июля
Уникальный боксер, который из-за нелепость проиграл золото на Олимпиаде в Токио. Александр успешно боксировал против представителя Бразилии, выиграв первых два раунда вчистую. В последнем отрезке украинец продолжил атаковать, забыв про защиту. В итоге пропустил мощный удар, а рефери открыл счет. "Полтавский танк" сразу поднялся, но рефери остановил бой.
Сейчас Хижняк нацелен исключительно на золото, дабы развеять все разговоры. Примечательно, что перед стартом турнира в Париже тренер Александра сообщил, что он не перейдет в профессиональный бокс, а отправится на Олимпийские игры-2028.
Дарья Белодед
- Вид спорта: Дзюдо
- Возраст: 23
- Олимпийский опыт: бронза Токио-2020
- Расписание в Париже: старт - 29 июля
Белодед всегда заявляла, что мечтает выиграть золото Олимпийских игр. На прошлых Играх она выступала в весовой категории до 49 кг, где проиграла в полуфинале в дополнительное время, но в бронзовом финале завоевала награду. Дарья никогда не отказывалась от амбиций, тем более, ей по силу стать чемпионкой.
Алексей Середа
- Вид спорта: Прыжки в воду
- Возраст: 18 лет
- Олимпийский опыт: дебют на Играх
- Расписание в Париже: старт – 27 июля
Спустя много лет у Украины появилась звезда по прыжкам в воду. Алексей Середа в своем возрасте уже ставал чемпионом Европы и Европейских игр, а также брал медали с чемпионата мира. Может пора начать и на Олимпиаде брать призы?
Напомним, на ISPORT доступен календарь Украины на ОИ-2024.
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