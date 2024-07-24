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Звездная дюжина: украинские спортсмены с мировым именем, которые поехали на Олимпиаду в Париже

ISPORT предствляет знаменитых украинцев, которые являются символом страны на Играх-2024.
Сегодня, 15:00
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В субботу, 26 июля, состоится открытие Олимпийских игр-2024 в Париже. Украину на турнире представят 140 спортсменов в 23 видах спорта.

Среди наших представителей есть яркие личности, которые уже выигрывали медали самого высокого ранга.

ISPORT расскажет о тех, кто может стать звездой Украины на Олимпиаде и выиграть награды.

Ярослава Магучих

  • Вид спорта (дисциплина): Легкая атлетика (прыжки)
  • Возраст: 22
  • Олимпийский опыт: бронза в Токио-2020
  • Расписание в Париже: прыжки в высоту 2 августа (квалификация), 4 августа (финал)

Украинка перед Играми во Франции стала главной спортсменкой всего мира. Девушка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту - 2.10 м. На ее счету есть уже медаль Олимпийских игр, так что фанаты могут ожидать от Магучих успешного выступления.

Марина Бех-Романчук

  • Вид спорта: Легкая атлетика (прыжки)
  • Возраст: 28
  • Олимпийский опыт: Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020
  • Расписание в Париже: тройной прыжок - 2 августа (квалификация), 3 августа (финал)

Марина Бех-Романчук недавно провела первые соревнования, ведь до этого восстанавливалась от травмы. Ей удалось завоевать бронзу, что вселяют надежды на успех в Париже.

Михаил Романчук

  • Вид спорта: Плавание
  • Возраст: 27
  • Олимпийский опыт: серебро и бронза Токио-2020
  • Расписание в Париже: 800 метров свободным стилем – 29 июля (квалификация), 1500 метров свободным стилем – 3 августа (квалификация)

Главная звезда Украины в плавание. Михаил Романчук является многократным чемпионом мира и Европы в своих стилях, но ему не хватает олимпийского золота. Может пришло время?

В составе украинской комады есть еще восходящая звезда Александр Желтяков, которому 18 лет. Юный пловец установил несколько рекордов на европейском уровне. За ним нужно внимательно следить.

Людмила Лузан

  • Дисциплина: Гребля на байдарках и каноэ
  • Возраст: 27
  • Олимпийский опыт: серебро и бронза Токио-2020
  • Расписание в Париже: предварительный заплыв и четвертьфинал (7 августа), полуфинал и финал (9 августа)

Украинка на последних Играх принесла стране две награды - так что с того времени она "лицо" каноэ-одиночек Украины. Лузан будет сореноваться с именитыми соперницами. Будем верить, что ей хватит сил и удачи для победы, ведь очень не хватает золота.

Элина Свитолина

  • Вид спорта: Теннис большой
  • Возраст: 29
  • Олимпийский опыт: Рио-де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020
  • Расписание в Париже: первый раунд одиночного разряда (27-28 августа)

На прошлой Олимпиаде Элина стала призером соревнования, но с того времени прошло уже несколько лет. Украинка успела родить, вернуть на высокий уровень, восстановиться от нескольких травм. Перед Парижем у нее также проблемы со здоровьем, но она смогла дойти до четвертьфинала Уимблдона. 

Среди теннисисток также выделим Марту Костюк, которая является первой ракеткой Украины, занимая 19-ю позицию в мировом рейтинге.

Жан Беленюк

  • Вид спорта: Борьба
  • Возраст: 33
  • Олимпийский опыт: серебро Рио-де-Жанейро-2016, золото Токио-2020
  • Расписание в Париже: греко-римская борьба (87кг) - 7 августа

Беленюк несколько лет назад исполнил свою мечту - стал олимпийским чемпионом (он принес Украине единственное золото с Токио). Украинец готовился к Играм в Париже по индивидуальной программе, выступая меньше на соревнованиях. Нет сомнений, что Жан поборется за награду и вновь постарается поднять флаг Украины.

Среди спортсменов также выделим Парвиз Насибов. Он в Токио сумел завоевать серебро, так что может сейчас пора за золотом?

Ольга Харлан

  • Вид спорта: Фехтование
  • Возраст: 33
  • Олимпийский опыт: золото Пекин-2008, бронза Лондон-2012, бронза и серебро Рио-де-Жанейро-2016
  • Расписание в Париже: сабля - индивидуальные соревнования (27 июля), командные (29 июля)

Титуловання спортсменка, которая начинала свой путь на Олимпиаде еще в 2008 году. Девушка всегда является претенденткой на награды. Вполне вероятно, что это будет ее последняя Олимпиада, так что она отдаст все силы ради успеха.

Олег Верняев

  • Вид спорта: Гимнастика спортивная
  • Возраст: 30
  • Олимпийский опыт: серебро и золото Рио-де-Жанейро-2016
  • Расписание в Париже: старт - 27 июля

Верняев вернулся в большой спорт после дисквалификации, которую получил за допинг. Он принял участие в нескольких турнирах, готовясь к Олимпиаде. Олег заявлен на несколько дисциплин, и где-то он может побороться за медаль.

Елена Костевич

  • Вид спорта: Стрельба
  • Возраст: 39
  • Олимпийский опыт: золото Афины-2004, две бронзы Лондон-2012, бронза Токио-2020
  • Расписание в Париже: пистолет 10 м, квалификация (27 июля), пистолет 25 м, квалификация (2 августа)

Самая опытная спортсменка от Украины на Играх в Париже. Костевич выиграла свою первую медаль в Афинах-2024, а спустя 20 лет она оказалась в Париже. Красивая дата, чтобы завоевать награду, ведь уже на следующей Олимпиаде украинка может и не выступить.

Александр Хижняк

  • Вид спорта: Бокс
  • Возраст: 28
  • Олимпийский опыт: серебро Токио-2020
  • Расписание в Париже: старт - 27 июля

Уникальный боксер, который из-за нелепость проиграл золото на Олимпиаде в Токио. Александр успешно боксировал против представителя Бразилии, выиграв первых два раунда вчистую. В последнем отрезке украинец продолжил атаковать, забыв про защиту. В итоге пропустил мощный удар, а рефери открыл счет. "Полтавский танк" сразу поднялся, но рефери остановил бой. 

Сейчас Хижняк нацелен исключительно на золото, дабы развеять все разговоры. Примечательно, что перед стартом турнира в Париже тренер Александра сообщил, что он не перейдет в профессиональный бокс, а отправится на Олимпийские игры-2028.

Дарья Белодед

  • Вид спорта: Дзюдо
  • Возраст: 23
  • Олимпийский опыт: бронза Токио-2020
  • Расписание в Париже: старт - 29 июля

Белодед всегда заявляла, что мечтает выиграть золото Олимпийских игр. На прошлых Играх она выступала в весовой категории до 49 кг, где проиграла в полуфинале в дополнительное время, но в бронзовом финале завоевала награду. Дарья никогда не отказывалась от амбиций, тем более, ей по силу стать чемпионкой.

Алексей Середа

  • Вид спорта: Прыжки в воду
  • Возраст: 18 лет
  • Олимпийский опыт: дебют на Играх
  • Расписание в Париже: старт – 27 июля

Спустя много лет у Украины появилась звезда по прыжкам в воду. Алексей Середа в своем возрасте уже ставал чемпионом Европы и Европейских игр, а также брал медали с чемпионата мира. Может пора начать и на Олимпиаде брать призы?

Напомним, на ISPORT доступен календарь Украины на ОИ-2024.

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