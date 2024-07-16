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Фехтование на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 18:26

Олимпиада-2024 во французском Париже начнется официально с 26 июля. На ней, как и всегда с 1992 года, будут представители Украины

В частности, наши девушки будут соревноваться в различных дисциплинах в фехтовании.

В состав сборной Украины войдут: Ольга Харлан, Влада Харькова, Джоан Фейби Бажура, Елена Кривицкая, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Дарья Варфоломеева и Юлия Бакастова

Состав сборной Украины по фехтованию на Олимпиаде

Индивидуальные соревнования по шпаге, женщины

  • Джоан Фейби Бежура
  • Елена Кривицкая
  • Влада Харькова

Командные соревнования по шпаге, женщины

  • Джоан Фейби Бежура
  • Елена Кривицкая
  • Влада Харькова
  • Дарья Варфоломеева

Индивиудальные соревнования по сабле, женщины

  • Ольга Харлан
  • Алина Комащук
  • Елена Кравацкая

Командные соревнования по сабле, женщины

  • Ольга Харлан
  • Алина Комащук
  • Елена Кравацкая
  • Юлия Бакастова

Расписание и результаты соревнований украинок

27.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по шпаге у женщин
29.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по сабле у женщин
30.07 - начало и конец командных соревнований по шпаге у женщин
03.08 - начало и конец командных соревнований по сабле у женщин

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