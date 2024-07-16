Фехтование на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Олимпиада-2024 во французском Париже начнется официально с 26 июля. На ней, как и всегда с 1992 года, будут представители Украины
В частности, наши девушки будут соревноваться в различных дисциплинах в фехтовании.
В состав сборной Украины войдут: Ольга Харлан, Влада Харькова, Джоан Фейби Бажура, Елена Кривицкая, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Дарья Варфоломеева и Юлия Бакастова
Состав сборной Украины по фехтованию на Олимпиаде
Индивидуальные соревнования по шпаге, женщины
- Джоан Фейби Бежура
- Елена Кривицкая
- Влада Харькова
Командные соревнования по шпаге, женщины
- Джоан Фейби Бежура
- Елена Кривицкая
- Влада Харькова
- Дарья Варфоломеева
Индивиудальные соревнования по сабле, женщины
- Ольга Харлан
- Алина Комащук
- Елена Кравацкая
Командные соревнования по сабле, женщины
- Ольга Харлан
- Алина Комащук
- Елена Кравацкая
- Юлия Бакастова
Расписание и результаты соревнований украинок
27.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по шпаге у женщин
29.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по сабле у женщин
30.07 - начало и конец командных соревнований по шпаге у женщин
03.08 - начало и конец командных соревнований по сабле у женщин
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