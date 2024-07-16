Фехтование на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Париже.

Олимпиада-2024 во французском Париже начнется официально с 26 июля. На ней, как и всегда с 1992 года, будут представители Украины

В частности, наши девушки будут соревноваться в различных дисциплинах в фехтовании.

В состав сборной Украины войдут: Ольга Харлан, Влада Харькова, Джоан Фейби Бажура, Елена Кривицкая, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Дарья Варфоломеева и Юлия Бакастова

Состав сборной Украины по фехтованию на Олимпиаде

Индивидуальные соревнования по шпаге, женщины

Джоан Фейби Бежура

Елена Кривицкая

Влада Харькова

Командные соревнования по шпаге, женщины

Джоан Фейби Бежура

Елена Кривицкая

Влада Харькова

Дарья Варфоломеева

Индивиудальные соревнования по сабле, женщины

Ольга Харлан

Алина Комащук

Елена Кравацкая

Командные соревнования по сабле, женщины

Ольга Харлан

Алина Комащук

Елена Кравацкая

Юлия Бакастова

Расписание и результаты соревнований украинок

27.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по шпаге у женщин

29.07 - начало и конец индивидуальных соревнований по сабле у женщин

30.07 - начало и конец командных соревнований по шпаге у женщин

03.08 - начало и конец командных соревнований по сабле у женщин

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