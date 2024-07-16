Прыжки в воду: расписание, результаты и состав сборной Украины
Во Французском Париже уже через 10 дней, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр.
На следующий день после нее, 27 июля, стартуют соревнования по прыжкам в воду. Украину в этом виде спорта представят как мужчины, так и женщины.
Среди мужчин Украину представят: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Олег Колодий и Кирилл Болюх.
Среди девушек честь нашей страны будут защищать: Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун и Ксения Байло.
Состав сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпиаде
Мужчины
- Алексей Середа
- Даниил Коновалов
- Олег Колодий
- Кирилл Болюх
Женщины
- Виктория Кесарь
- София Лискун
- Анна Письменская
- Ксения Байло
Расписание и результаты соревнований украинцев
27.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 3 м трамплина среди женщин
29.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 10 м вышки среди мужчин
31.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 10 м вышки среди женщин
02.08 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 3 м трамплина среди мужчин.
05.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 10 м вышки среди женщин
07.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 3 м трамплина среди женщин
09.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 10 м вышки среди мужчин
Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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