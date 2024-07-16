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Прыжки в воду: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 19:08

Во Французском Париже уже через 10 дней, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр.

На следующий день после нее, 27 июля, стартуют соревнования по прыжкам в воду. Украину в этом виде спорта представят как мужчины, так и женщины.

Среди мужчин Украину представят: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Олег Колодий и Кирилл Болюх.

Среди девушек честь нашей страны будут защищать: Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун и Ксения Байло.

Состав сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпиаде

Мужчины

  • Алексей Середа
  • Даниил Коновалов
  • Олег Колодий
  • Кирилл Болюх

Женщины

  • Виктория Кесарь
  • София Лискун
  • Анна Письменская
  • Ксения Байло

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 3 м трамплина среди женщин
29.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 10 м вышки среди мужчин
31.07 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 10 м вышки среди женщин
02.08 - будет разыгрываться комплект наград в синхронных прыжках с 3 м трамплина среди мужчин.
05.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 10 м вышки среди женщин
07.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 3 м трамплина среди женщин
09.08 - начнутся соревнования по прыжкам в воду с 10 м вышки среди мужчин

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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