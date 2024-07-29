Середа и Болюх не зацепились за медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже состоялись соревнования по мужским синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
Украину в этой дисциплине представлял дуэт в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха, которые набрали в сумме 412,65 и не смогли зацепиться за медали, заняв итоговое пятое место.
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Победу в соревнованиях одержали китайцы. Серебро досталось британцам, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.
Синхронные прыжки, 10-метровая вышка
Мужчины, финал
- Китай - 490,35
- Великобритания - 463,44
- Канада - 422,13
…
5. Украина - 412,65
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев в прыжках в воду на Олимпиаде-2024.
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