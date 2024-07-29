Белодед проиграла вице-чемпионке мира и вылетела из индивидуальных соревнований Олимпийских игр

В рамках 1/8 финала Олимпийского турнира по дзюдо в весе до 57 кг Дария Белодед встретилась с действующей вице-чемпионкой мира японкой Харукой Фунакубо.

Спортсменки начали довольно оживленно, но очков заработать на старте схватки не смогли, а через две минуты японка получила предупреждение.

В основное время дзюдоистки так и не смогли совершить хотя бы один прием, а потому все решалось в рамках Golden Score. Здесь девушки боролись еще три минуты, за которые судьи дважды "выдали" украинцы шидо, что привело к ее дисквалификации и поражению.

Ознакомиться со всеми результатами сборной Украины по дзюдо на Олимпийских играх можно на ISPORT.

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