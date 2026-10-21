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Футбол

Роналду поддержал Кварацхелию после травмы

Грузин получил слова поддержки от своего кумира.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поддержал Хвичу Кварацхелию.

Напомним, что накануне в матче против Барселоны вингер ПСЖ порвал кресты и вылетел на долгий срок.

Роналду заглянул в комментарии грузина и оставил тому слова поддержи. Интересно, что именно португальца Кварацхелия всегда называл своим кумиром.

Самые тяжелые сражения в футболе — это часто те, которых никто не видит. Я знаю это чувство, Квара. Но никогда не забывай, что привело тебя сюда, и не позволяй сложному моменту заставить тебя усомниться в том, как далеко ты сможешь зайти. Сохраняй этот огонь в себе. Твое лучшее еще впереди

Ранее также сам Кварацхелия опубликовал большой пост.

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