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"Казалось, что готов ко всему, но не к этому": Кварацхелия эмоционально отреагировал на тяжелую травму

Вингер ПСЖ обратился к болельщикам после разрыва крестообразной связки.
Сегодня, 15:52       Автор: Игорь Мищук
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия высказался о своей тяжелой травме, полученной в матче Лиги чемпионов против Барселоны (4:2).

Грузинский футболист порвал переднюю крестообразную связку колена, из-за чего рискует пропустить остаток текущего сезона.

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"Многие спрашивали меня об этом случае, и немало людей говорили: если бы каждый футболист в мире молился, матч закончился бы вничью. Возможно, это и правда, но перед каждым матчем я просил Бога только об одном - уйти с поля здоровым. Однако напрасно. Прошло немного времени, но в голове крутится один и тот же вопрос: почему именно я? Я никогда ничего не жалел для этой игры и, наверное, к этому матчу подготовился лучше, чем когда-либо. Мне казалось, что я был готов ко всему, но только не к этому.

И все же я понимаю, что Бог выбрал именно меня, и если этим я защитил других игроков на поле, то готов пройти эти месяцы в труде, боли и слезах. Я знаю, что должен вернуться сильнее ради своих людей, которые всегда рядом со мной. Я не подведу вас и обещаю, что не потрачу ни секунды зря. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся", - написал Кварацхелия в Instagram.

Напомним, что в матче с Барселоной также травмы получили Усман Дембеле и Маркиньос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Хвича Кварацхелия

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