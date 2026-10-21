"Казалось, что готов ко всему, но не к этому": Кварацхелия эмоционально отреагировал на тяжелую травму

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия высказался о своей тяжелой травме, полученной в матче Лиги чемпионов против Барселоны (4:2).

Грузинский футболист порвал переднюю крестообразную связку колена, из-за чего рискует пропустить остаток текущего сезона.

Читай также: ПСЖ надолго потерял одного из лидеров из-за тяжелой травмы

"Многие спрашивали меня об этом случае, и немало людей говорили: если бы каждый футболист в мире молился, матч закончился бы вничью. Возможно, это и правда, но перед каждым матчем я просил Бога только об одном - уйти с поля здоровым. Однако напрасно. Прошло немного времени, но в голове крутится один и тот же вопрос: почему именно я? Я никогда ничего не жалел для этой игры и, наверное, к этому матчу подготовился лучше, чем когда-либо. Мне казалось, что я был готов ко всему, но только не к этому.

И все же я понимаю, что Бог выбрал именно меня, и если этим я защитил других игроков на поле, то готов пройти эти месяцы в труде, боли и слезах. Я знаю, что должен вернуться сильнее ради своих людей, которые всегда рядом со мной. Я не подведу вас и обещаю, что не потрачу ни секунды зря. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся", - написал Кварацхелия в Instagram.

Напомним, что в матче с Барселоной также травмы получили Усман Дембеле и Маркиньос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!