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Футбол

Два ключевых игрока ПСЖ пропустят несколько недель

Усман Дембеле и Маркиньос пополнили лазарет французского клуба.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Маркиньос и Усман Дембеле получили травмы / Getty Images
Маркиньос и Усман Дембеле получили травмы / Getty Images

Вингер ПСЖ Усман Дембеле и капитан команды Маркиньос ближайшие недели будут вынуждены провести вне игры из-за повреждений.

Оба игрока получили травмы в матче третьего тура Лиги чемпионов против Барселоны (4:2) и были заменены по ходу встречи: француз - еще в середине первого тайма, а бразильский защитник - на 59-й минуте.

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Как сообщает официальный сайт ПСЖ, Дембеле диагностировали повреждение левого бедра, а Маркиньосу - правого бедра.

Отмечается, что на восстановление обоим футболистам потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Дембеле провел в составе ПСЖ десять матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. На счету Маркиньоса три гола в восьми поединках.

Напомним, что в матче с Барселоной вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия также получил тяжелую травму, из-за которой рискует пропустить остаток сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркиньос ПСЖ Усман Дембеле

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