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Дзюдо на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 20:43
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В Париже через 10 дней, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр.

На следующий день после нее начнутся соревнования по дзюдо, в которых будет представлена Украина.

Среди мужчин Украину будут представлять Дильшот Халматов и Богдан Ядов.

Среди девушек честь нашей страны будут защищать Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко и Кристина Гоман.

Состав сборной Украины по дзюдо на Олимпийских Играх

Мужчины, до 60 кг

  • Дильшот Халматов

Мужчины, до 66 кг

  • Богдан Ядов

Женщины, до 57 кг

  • Дарья Белодед

Женщины, до 78 кг

  • Елизавета Литвиненко

Женщины, свыше 78 кг

  • Кристина Гоман

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 - Дильшот Халматов (до 60 кг)
28.07 - Богдан Ядов (до 66 кг)
29.07 - Дарья Белодед (до 57 кг)
31.07 - Елизавета Литвиненко (до 78 кг)
01.08 - Кристина Гоман (свыше 78 кг)

Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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