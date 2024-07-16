Дзюдо на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.

В Париже через 10 дней, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр.

На следующий день после нее начнутся соревнования по дзюдо, в которых будет представлена Украина.

Среди мужчин Украину будут представлять Дильшот Халматов и Богдан Ядов.

Среди девушек честь нашей страны будут защищать Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко и Кристина Гоман.

Состав сборной Украины по дзюдо на Олимпийских Играх

Мужчины, до 60 кг

Дильшот Халматов

Мужчины, до 66 кг

Богдан Ядов

Женщины, до 57 кг

Дарья Белодед

Женщины, до 78 кг

Елизавета Литвиненко

Женщины, свыше 78 кг

Кристина Гоман

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 - Дильшот Халматов (до 60 кг)

28.07 - Богдан Ядов (до 66 кг)

29.07 - Дарья Белодед (до 57 кг)

31.07 - Елизавета Литвиненко (до 78 кг)

01.08 - Кристина Гоман (свыше 78 кг)

Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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