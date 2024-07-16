Дзюдо на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
В Париже через 10 дней, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр.
На следующий день после нее начнутся соревнования по дзюдо, в которых будет представлена Украина.
Среди мужчин Украину будут представлять Дильшот Халматов и Богдан Ядов.
Среди девушек честь нашей страны будут защищать Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко и Кристина Гоман.
Состав сборной Украины по дзюдо на Олимпийских Играх
Мужчины, до 60 кг
- Дильшот Халматов
Мужчины, до 66 кг
- Богдан Ядов
Женщины, до 57 кг
- Дарья Белодед
Женщины, до 78 кг
- Елизавета Литвиненко
Женщины, свыше 78 кг
- Кристина Гоман
Расписание и результаты соревнований украинцев
27.07 - Дильшот Халматов (до 60 кг)
28.07 - Богдан Ядов (до 66 кг)
29.07 - Дарья Белодед (до 57 кг)
31.07 - Елизавета Литвиненко (до 78 кг)
01.08 - Кристина Гоман (свыше 78 кг)
Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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