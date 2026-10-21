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Футбол

Умер бывший капитан сборной Грузии

Георгию Немасдзе было 54 года.
Сегодня, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Немсадзе / Getty Images
Георгий Немсадзе / Getty Images

Грузинская федерация футбола сообщила о смерти Георгия Немсадзе.

Бывшему капитану сборной Грузии было 54 года.

Он дебютировал за национальную команду в 1993 году, проведя 69 матчей. По этому показателю Немсадзе входит в топ-10 игроков.

В течение своей футбольной карьеры Немсадзе выступал за несколько клубов на родине, а также за Хоммбург, Грассхоппер, Реджану и Данди.

После окончания карьеры тренировал Дилу и Динамо Тбилиси.

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