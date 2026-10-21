Определились все участницы Итогового турнира WTA
Элина Свитолина сыграет в Индиан-Уэллс.
Стали известны все десять участниц Итогового турнира WTA-2026.
Напомним, что до последнего шансы на попадание сохраняла Марта Костюк, однако травма в Нинбо сделала ее участие невозможным.
Однако Украина все же получила свою представительницу. Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире впервые с 2019 года. Тогда украинка пробилась до финала.
Итоговый турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэллс с 7 по 14 ноября.
Участницы Итогового турнира WTA-2026
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 7502
- арина сабаленка — 6560
- мирра андреева — 6306
- Джессика Пегула (США) — 5835
- Коко Гофф (США) — 5774
- Элина Свитолина (Украина) — 5229
- Каролина Мухова (Чехия) — 4735
- Линда Носкова (Чехия) — 4354
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