Определились все участницы Итогового турнира WTA

Стали известны все десять участниц Итогового турнира WTA-2026.

Напомним, что до последнего шансы на попадание сохраняла Марта Костюк, однако травма в Нинбо сделала ее участие невозможным.

Однако Украина все же получила свою представительницу. Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире впервые с 2019 года. Тогда украинка пробилась до финала.

Итоговый турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэллс с 7 по 14 ноября.

Участницы Итогового турнира WTA-2026

Елена Рыбакина (Казахстан) — 7502

арина сабаленка — 6560

мирра андреева — 6306

Джессика Пегула (США) — 5835

Коко Гофф (США) — 5774

Элина Свитолина (Украина) — 5229

Каролина Мухова (Чехия) — 4735

Линда Носкова (Чехия) — 4354

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!