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Определились все участницы Итогового турнира WTA

Элина Свитолина сыграет в Индиан-Уэллс.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Стали известны все десять участниц Итогового турнира WTA-2026.

Напомним, что до последнего шансы на попадание сохраняла Марта Костюк, однако травма в Нинбо сделала ее участие невозможным.

Однако Украина все же получила свою представительницу. Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире впервые с 2019 года. Тогда украинка пробилась до финала.

Итоговый турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэллс с 7 по 14 ноября.

Участницы Итогового турнира WTA-2026

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — 7502
  • арина сабаленка — 6560
  • мирра андреева — 6306
  • Джессика Пегула (США) — 5835
  • Коко Гофф (США) — 5774
  • Элина Свитолина (Украина) — 5229
  • Каролина Мухова (Чехия) — 4735
  • Линда Носкова (Чехия) — 4354

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