Шахтер потерпел третье поражение подряд

Юношеская команда донецкого Шахтера не смогла набрать очки в выездном матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика уступили миланскому Интеру U19.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды. Ален Вукай открыл счет на первой компенсированной минуте первого тайма, а Кристиан Каррара закрепил преимущество хозяев на 75-й минуте.

Тренер Шахтера Алексей Белик получил две желтые карточки за чрезмерные эмоции во время матча.

Для юных горняков это третье поражение подряд в турнире. Ранее команда уступила ПСВ U19 (0:1) и АЕК U19 (1:2), поэтому после трех туров не набрала ни одного очка.

В следующем туре, 3 ноября, Шахтер U19 сыграет дома со Спортингом U19.

Кстати, уже утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура УПЛ.

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