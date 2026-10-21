iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер потерпел третье поражение подряд

Юношеская команда донецкого Шахтера не смогла набрать очки в выездном матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА.
Сегодня, 19:03       Автор: Сергей Носенко
Шахтер U-19 - Интер U-19 / Getty Images
Шахтер U-19 - Интер U-19 / Getty Images

Подопечные Алексея Белика уступили миланскому Интеру U19.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды. Ален Вукай открыл счет на первой компенсированной минуте первого тайма, а Кристиан Каррара закрепил преимущество хозяев на 75-й минуте.

Тренер Шахтера Алексей Белик получил две желтые карточки за чрезмерные эмоции во время матча.

Для юных горняков это третье поражение подряд в турнире. Ранее команда уступила ПСВ U19 (0:1) и АЕК U19 (1:2), поэтому после трех туров не набрала ни одного очка.

В следующем туре, 3 ноября, Шахтер U19 сыграет дома со Спортингом U19.

Кстати, уже утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер u-19

Статьи по теме

Интер — Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов Интер — Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Матч Интер - Шахтер обслужит рефери, ранее пересекавшийся с Динамо Матч Интер - Шахтер обслужит рефери, ранее пересекавшийся с Динамо
Шахтер – Колос: как букмекеры оценивают шансы команд? Шахтер – Колос: как букмекеры оценивают шансы команд?
"Не хочу останавливаться на достигнутом": герой победы Шахтера над АЕК поделился планами "Не хочу останавливаться на достигнутом": герой победы Шахтера над АЕК поделился планами

Видео

Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя
Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Интером в Лиге чемпионов, Бавария - Арсенал, матчи Манчестер Юнайтед и Реала
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо и Галатасарай оформили разгромы, Шахтер играет с Интером
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Матч ПСЖ — Лион могут перенести из-за беспорядков во Франции
Лига Чемпионов22:15
Лига чемпионов: Комо и Галатасарай оформили разгромы, Шахтер играет с Интером
Другое21:51
Швеция планирует запретить въезд российским и белорусским спортсменам
Лига Чемпионов21:50
Комо легко разгромил Манчестер Юнайтед
Формула 121:21
В Катаре ответили на слухи об отмене Гран-при Формулы-1
Бокс20:48
Тайсон и Мейвезер могут провести бой: известна дата
Европа20:22
Умер бывший капитан сборной Грузии
Украина20:19
Сокол дважды отыгрался, но уступил Кременчугу в серии буллитов
Европа19:45
Бывшего вратаря ПСЖ ограбили во второй раз
Велоспорт19:38
Оккупант и участник двух Олимпиад был ликвидирован в Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK