На матче Челси — Тоттенхэм полиция будет распознавать лица болельщиков

Полиция Лондона применит технологию распознавания лиц во время матча 9-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом.

Матч между лондонскими клубами состоится в субботу, 24 октября. По информации полиции, использование системы распознавания лиц является стандартной практикой для футбольных встреч с высоким уровнем риска.

Около стадиона Стэмфорд Бридж планируется разместить два специальных фургона. Технология будет работать в определенный период перед началом игры в районах Эрлс-Корт и Уэст-Бромптон.

В список для проверки войдут болельщики обоих клубов, которым запрещено посещать футбольные матчи, а также люди, разыскиваемые по подозрению в совершении серьезных преступлений, пропавшие без вести и лица, на которых выданы судебные ордера.

Премьер-лига ранее объявляла о финансировании пилотных проектов по использованию технологии распознавания лиц на матчах в Лондоне. По данным The Athletic, на испытания системы полиция получила от лиги 3,42 млн фунтов стерлингов.

Кстати, стало известно, что основной полузащитник Баварии не сыграет против Арсенала из-за семейной трагедии.

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