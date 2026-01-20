iSport.ua
Русский Українська
Другие

Середа признан лучшим прыгуном в воду прошлого сезона в Европе

Успехи украинца отметили престижной наградой.
Сегодня, 15:50       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Середа / Getty Images
Алексей Середа / Getty Images

Украинский прыгун в воду Алексей Середа получил престижную награду.

Чемпион Европы и вице-чемпион мира был признан лучшим европейским прыгуном в воду в 2025 году по версии Europian Aquatics.

В 2025 году Середа собрал немало наград. Украинец выиграл три золота чемпионата Европы, серебро чемпионата мира, а также ряд медалей на этапах Кубка мира.

В финальном голосовании Алексей опередил чемпиона Европы по прыжкам с 3-метрового трамплина Анджея Ржешутека. Украинец набрал 33,2% голосов, а поляк лишь 25%.

В новом сезоне Алексей Середа примет участие в Кубке мира, который стартует в Монреале в конце февраля, а также в чемпионате Европы,ькоторый состоится в августе в Париже.

Ранее также сообщалось, что Михаил Романчук завершил профессиональную карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Середа

Статьи по теме

Середа завоевал единственную медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта Середа завоевал единственную медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта
Украина второй раз подряд выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду Украина второй раз подряд выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду
Середа - чемпион Европы по прыжкам в воду Середа - чемпион Европы по прыжкам в воду

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Украина17:54
Динамо свело вничью спарринг с Короной Кельце
Биатлон17:40
Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026
Украина17:20
Календарь Шахтера: известен один соперник "горняков" на сборах
Европа16:58
Арсенал отправил своего таланта в аренду во Францию
Формула 116:30
Новичок Формулы-1 чуть не разбил болид во время первой же сессии
Европа16:15
Рома разорвала контракт со своим игроком
Водные15:50
Середа признан лучшим прыгуном в воду прошлого сезона в Европе
Бокс15:22
Хильберто Рамирес анонсировал бой c Давидом Бенавидесом
Европа15:15
Алонсо окончательно определился с планами на будущее
НБА13:45
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK