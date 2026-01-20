Середа признан лучшим прыгуном в воду прошлого сезона в Европе

Украинский прыгун в воду Алексей Середа получил престижную награду.

Чемпион Европы и вице-чемпион мира был признан лучшим европейским прыгуном в воду в 2025 году по версии Europian Aquatics.

В 2025 году Середа собрал немало наград. Украинец выиграл три золота чемпионата Европы, серебро чемпионата мира, а также ряд медалей на этапах Кубка мира.

В финальном голосовании Алексей опередил чемпиона Европы по прыжкам с 3-метрового трамплина Анджея Ржешутека. Украинец набрал 33,2% голосов, а поляк лишь 25%.

Diving sensation Oleksii Sereda takes the crown as men's diving athlete of the year 2025! 🌊🙌#EuropeanAquatics #Diving pic.twitter.com/iRkK1HCDaB — European Aquatics (@EuroAquatics) January 20, 2026

В новом сезоне Алексей Середа примет участие в Кубке мира, который стартует в Монреале в конце февраля, а также в чемпионате Европы,ькоторый состоится в августе в Париже.

Ранее также сообщалось, что Михаил Романчук завершил профессиональную карьеру.

