Середа - чемпион Европы по прыжкам в воду

Украинец стал лучшим на 10-метровом трамплине.

Украинский спортсмен Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду.

В турецкой Анталье сейчас проходит Евро-2025 по прыжкам в воду. В финал прыжков с 10-метрового трамплина пробился лишь Алексей Середа, Марк Гриценко не прошел квалификацию.

В финале же украинец после четвертого прыжка уже стал лидером зачета, и в последней пятой попытке снял все вопросы о золотой медали.

Середа набрал 468.65 и опередил ближайшего преследователя немца Оли Рослера на 29 с небольшим баллов.

Евро по прыжкам в воду. Прыжки с вышки 10 м (мужчины)

Алексей Середа (Украина) - 468.65 баллов Оли Рослер (Германия) - 439.45 Антон Кнолл (Австрия) - 423.35

Также накануне Украина выиграла еще одну золотую медаль.

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