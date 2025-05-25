Середа - чемпион Европы по прыжкам в воду
Украинец стал лучшим на 10-метровом трамплине.
Украинский спортсмен Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду.
В турецкой Анталье сейчас проходит Евро-2025 по прыжкам в воду. В финал прыжков с 10-метрового трамплина пробился лишь Алексей Середа, Марк Гриценко не прошел квалификацию.
В финале же украинец после четвертого прыжка уже стал лидером зачета, и в последней пятой попытке снял все вопросы о золотой медали.
Середа набрал 468.65 и опередил ближайшего преследователя немца Оли Рослера на 29 с небольшим баллов.
Евро по прыжкам в воду. Прыжки с вышки 10 м (мужчины)
- Алексей Середа (Украина) - 468.65 баллов
- Оли Рослер (Германия) - 439.45
- Антон Кнолл (Австрия) - 423.35
Также накануне Украина выиграла еще одну золотую медаль.
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