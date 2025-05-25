Украина выиграла второе золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Ксения Бочек и Диана Карнафель триумфировали на прыжках с трехметрового трамплина.

На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходил в Анталье, Турция, Украина выиграла второе золото.

Награду нашей команде принес дуэт дебютанток Ксении Бочек и Дианы Карнафель.

Восемь пар участников соревновались по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. И уже после перрвых двух прыжков украинки поднялись на вторую строчку.

Затем Бочек и Карнафель поднимали сложность прыжков с каждой новой попыткой, заработав в итоге 276.84 баллов, опередив более чем на 10 пунктов представительниц Германии.

Евро по прыжкам в воду. Синхронные прыжки с трамплина 3 м (женщины)

Украина (Ксения Бочек/Диана Карнафель) - 276.84 баллов Германия (Лена Гентшель/Этте Мюллер) - 265.95 Великобритания (Дешарн Бент-Ашмейл/Эми Роллинсон) - 264.90

Напомним, что первую золотую медаль наша сборная выиграла в смешанных командных соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!