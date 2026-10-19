Бондарев объяснил уход из Ф-4 и назвал цель на 2027 год

Украинский автогонщик Александр Бондарев рассказал о сложном сезоне в итальянской Формуле-4, исторической победе в региональной Формуле (FREC) и планах на следующий год.

16-летний пилот академии Williams объяснил, что решил досрочно завершить выступления в Ф-4 из-за недостаточного темпа и технических проблем с болидом и двигателем.

"Я хотел показать Williams, что то, что происходило в итальянской Формуле-4 в этом году, — это не я, что я пилот гораздо более высокого уровня. И я это сделал", — заявил украинец в интервью изданию Чемпион.

После перехода в FREC Бондарев выиграл дебютный этап в Имоле, подтвердив свой потенциал в новой категории.

В сезоне-2027 украинец будет выступать за R-ace GP и бороться за чемпионский титул. О переходе в Формулу-3 он пока не думает, поскольку хочет сначала полностью освоиться в региональной Формуле.

Бондарев также подчеркнул, что попадание в Формулу-1 зависит не только от результатов, но и от финансирования и поддержки спонсоров.

«"ебе нужны спонсоры, финансы и результаты. Нужно побеждать в каждой категории, чтобы иметь шансы попасть в Формулу-1", — подытожил гонщик.

Напомним, ранее Росберг расхвалил текущего лидера зачета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!