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Автоспорт

Бондарев завершил сезон в Формуле Региональной Европы седьмым

Украинский гонщик Александр Бондарев занял седьмое место в финальной гонке сезона-2026 Формулы Региональной Европы.
Вчера, 22:15       Автор: Сергей Носенко
Александр Бондарев / fia.com
Александр Бондарев / fia.com

Бондарев стартовал лишь с 16-й позиции, однако уже на первых кругах воспользовался аварией соперников и отыграл несколько мест.

По ходу заезда украинец продолжал обгонять конкурентов и постепенно продвигался вверх по протоколу.

Изначально Бондарев пересек финишную черту восьмым, отыграв сразу восемь позиций и заработав очки. Однако после гонки один из соперников получил штраф, благодаря чему Александр поднялся на седьмое место.

Этап в Хоккенхайме стал для украинца вторым в Формуле Региональной Европы.

Дебютный уик-энд в Имоле оказался особенно успешным: Бондарев набрал первые очки, поднялся на подиум, а в третьей гонке завоевал поул и одержал победу — первую для украинского представителя в истории FIA FREC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Бондарев

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