Александр Бондарев одержал первую победу сезона Formula Trophy

Накануне прошёл турнир серии Formula Trophy 2025, в котором украинский пилот одержал победу.

Пилот Williams Racing Александр Бондарев выиграл первую гонку серии Formula Trophy 2025 на втором этапе в Абу-Даби. Напомним, что для украинца это первая победа в сезоне Formula Trophy.

Добавим, что Formula Trophy 2025 представляет собой чемпионат по регламенту FIA F4, состоящий из трёх этапов на Ближнем Востоке.

На этапе в Абу-Даби Бондарев выступает за команду Mumbai Falcons/Prema.

В воскресенье, 7 декабря, состоится вторая гонка второго этапа.

